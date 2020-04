Ci hanno lavorato anche per la festa della Liberazione e alla fine i Ragnatela Folk Band si sono fatti in 10 …e con lode per una interpretazione di ” Bella Ciao” con le intonazioni e le sonorità giuste , che dal Mediterraneo risalgono nella Penisola Balcanica e scivolano nelle suggestioni di ‘ Goodfather”, ”Il Padrino” di Nino Rota. Claudio Mola con coppola e fisarmonica ha dato il ”La” a Rino Locantore con l’immancabile cupa e cupa e via via https://youtu.be/6uMourwkJLg agli altri musicisti, stretti idealmente la ” Bella” in rosso che ha ballato in tutta liberazione…Ritmi misurati e con una potenzialità davvero interessante per legare questa esperienza musicale, che fa parte della nostra storia politica e con decine di interpretazioni internazionali, che legheremmo volentieri al 21 settembre 1943. Data importante della memoria storica di Matera, che ha portato al conseguimento della medaglia d’oro al valore civile e d’argento al valor militare. Bella ciao…Matera ciao. Il passo musicale è breve e ci piacerebbe, quando sarà, assistere a una esecuzione dal vivo di quest’ultima produzione e di un’altra che potrebbe venire. Il virtuale ha una sua forza, ma non è la stessa cosa. Un po’ di pazienza e poi i Ragnatela, quarantena a parte che ha fatto saltare ‘inevitabilmente” la bilancia di qualche etto, sono in salute. Tant’è , e lo abbiamo notato, che la durata dell’incisione e di 3’33”…Sono i numeri della salute.E la loro simpatia , la loro musica, non potrà che essere coinvolgente. La Ragnatela avvolge, coinvolge e contagia visto che parliamo di virus a corona…Come i tappi di birra e di vino. Fateli saltare e usciranno fuori tutti i loro spumeggianti successi. Iatta nera, Ricciulina, La Cerasa, con l’immancabile botta …che ha fatto ballare anche i turisti venuti a Matera. E per farli ritornare il vaccino c’è: Ragnatela folk band. Chi deve lavorare al turismo di ”prossimità” si rimbocchi le maniche e metta mano alla coscienza e al portafogli.

