“Beethoven in Vermont” all’Auditorium Gervasio di Matera

Secondo appuntamento della Stagione Concertistica 2023/2024 dell’Orchestra Magna Grecia, in programma Martedi 7 novembre alle ore 21.00 nell’Auditorium “Gervasio” di Matera: “BEETHOVEN IN VERMONT”, uno spettacolo scritto e diretto da Maria Letizia Compatangelo, con musiche di L.v. Beethoven e la partecipazione del TRIO METAMORPHOSI, composto da Mario Loguercio, violino; Francesco Pepicelli, violoncello; Angelo Pepicelli, pianoforte.

“Una curiosità: siete mai penetrati nel laboratorio artistico della preparazione di un concerto? -si chiede in una nota- È quello che permette di fare questo spettacolo: praticamente un musical, però con le musiche di Beethoven! Beethoven in Vermont è uno spettacolo teatral-musicale che ribalta i canoni del concerto classico. Lo spettacolo vede i tre celebri musicisti esordire nel ruolo di attori-musicisti, in un’azione scenico-musicale intrisa dei profondi ideali della creatività beethoveniana che ripercorre l’inaugurazione del “Marlboro Festival”, nato nell’estate del 1951 all’indomani della Seconda Guerra Mondiale, per iniziativa di tre musicisti esuli dalla Germania nazista: Adolf Busch, Hermann Busch e Rudolf Serkin, interpretati dai tre musicisti del Trio Metamorphosi.

Il nome del Trio è un inno al processo continuo di cambiamento, così necessario in ambito artistico. E intende sottolineare la progressiva crescita di un complesso cameristico mai schiavo dell’abitudine, anzi, sempre pronto a mettersi in gioco con la volontà di creare prospettive di unicità in ogni performance. La Stagione Concertistica 2023/2024, con la direzione artistica del M° Piero Romano, è organizzata dall’ Orchestra Magna Grecia in collaborazione con Associazione musicale “Luis Bacalov”, con il sussidio istituzionale del Comune di Matera, Ministero della Cultura, Regione Basilicata e il fondamentale sostegno delle attività economiche e commerciali del territorio: BAWER, De Angelis Bus, Grieco Abbigliamento, IP Fratelli Gaudiano, Farmacia D’Aria.”

