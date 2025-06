BEAUTY CRIME, “Un viaggio nella bellezza e nella verità”

Matera- 11 Giugno 2025 – ORE 21:30 presso Cine teatro Guerrieri si terrà l’anteprima dello spettacolo “BEAUTY CRIME” con il Professore Pasquale Bacco, medico legale e con la partecipazione straordinaria di Vanessa Calderisi (musicista). “”Beauty Crime” -si spiega in una nota- è uno spettacolo- inchiesta che esplora il tema della bellezza e del suo rapporto con la medicina, con un focus particolare sulla bellezza di un tempo e il ruolo della medicina nel definirla e nel perseguirla. Il Prof. Pasquale Bacco di grande esperienza e autorevolezza, negli ultimi anni si occupato di casi di chirurgia estetica con esiti drammatici, offrirà una prospettiva unica e approfondita sulle verità e le riflessioni che emergono dalle storie di persone che hanno cercato di raggiungere la perfezione fisica attraverso la chirurgia e la medicina estetica. Lo spettacolo si concentra sul lato oscuro della bellezza, svelando le verità che si nascondono dietro le storie di donne che hanno cercato di raggiungere la bellezza attraverso la medicina estetica e la chirurgia. Il Prof. Bacco offrirà una visione approfondita delle motivazioni e delle conseguenze di queste scelte, invitando il pubblico a riflettere sul significato della bellezza e sul suo impatto sulla nostra società. Le storie che saranno raccontate durante lo spettacolo saranno quelle di persone che hanno cercato di raggiungere la bellezza attraverso la medicina e la chirurgia estetica offrendoci una visione approfondita delle loro esperienze, delle loro motivazioni e delle loro conseguenze. Lo spettacolo ci porta in un viaggio attraverso la bellezza, mostrandoci i lati oscuri e luminosi e facendoci riflettere sulla sua vera natura. BEAUTY CRIME è uno spettacolo che ci fa pensare, riflettere sulla nostra percezione della bellezza e ci invita a scoprire la vera essenza di questo concetto. La serata sarà impreziosita dalla musica di Vanessa Calderisi che con il suo sax incanterà il pubblico in sala.“La bellezza è un dono che ci è stato dato, ma anche una responsabilità che dobbiamo assumere.”

