Arrangiamenti, riarrangiamenti? Termini riduttivi per indicare l’originale lavoro di Saverio Pepe e Pier Domenico Niglio che hanno cantato alcuni brani del repertorio di Franco Battiato, durante la prima serata del Gezziamoci di fine agosto, prendendone una parte facendola propria e il risultato è eccellente, perchè fa riscoprire ritmi, parole e suggestioni forse passati velocemente come quel volo di Gabbiani nelle atmosfere poetiche dei brani del cantautore siciliano. Per cui, quando verrà fuori il disco in vinile (una chicca per gli appassionati) prenotabile già da ora dimenticate il termine arrangiamenti, che sa tanto di medley o remix . Sarebbe una semplificazione riduttiva per Franco Battiato, che della sperimentazione ne ha fatto sopratutto nella fase iniziale della carriera (ricordate Pollution o Le Marechal Foch ?)una religione, con tanto di provocazioni monotonali, fino a scocciare e a a litigare, sarebbe una semplificazione” .



E la scaletta della serata davanti al pubblico attento del Gezziamoci , ce ne ha data una conferma con la diffusione di una registrazione audio di un Battiato di mezzo secolo fa o quasi, seguito da un recitato e via via da brani progetti che hanno evidenziato la originalità del lavoro realizzato da Saverio Pepe e Niglio: “Non time non space, La stagione dell’amore, Alexander Platza, I treni di Tozeur ( ricordate la interpretazione di Alice?), Proprietà proibita, Summer on a solitary beach, Prospettiva Nevskj, Miscugli, seguito da un recitato, poi la torre, Passacaglia e Bandiera Bianca. Un brano e tanta devota interpretazione, con le spiegazioni del perchè? e del per come?, li ha colpiti quel brano e come lo hanno reinciso. Ma come è nata l’idea di cimentarsi in un progetto, del quale Saverio mi accennò in una lunga chiacchierata oltre un anno, e prima che il ”Maestro”- studioso di tante culture e filosofie- annunciasse per tempo che sarebbe ” ritornato?”.



A raccontarla Saverio, che si è presentato con giacca, naturalmente, e una vistosa maglietta di un personaggio simile ad Anonymus ma con i baffi alla Salvador Dalì della serie spagnola ” la Casa di Carta” per gli abbonati tv di netflix e due orologi al polso ”per non perdere l’ora” sul meridiano di Serra Rifusa, dove si trova l’Hotel del Campo. E le lancette del progetto Battiato recuperano il fuso orario per l’incontro con l’ipertecnologico Pier Domenico Niglio, in rigorosa tenuta nera, che ha condensato in un minimo spazio la sua piccola -grande orchestra ribattezzata da Saverio ” Diavoleria elettronica”, tanto da tirare fuori per gli intenditori il rullante de ” La cura” dove non te lo aspetti. E per saperlo dovrete attendere l’uscita del disco per saperlo…



“Gli raccontai – ricorda Saverio Pepe, che ha nel cuore il fuoco di Santa Barbara e un 115 da giocare sulla ruota delle emergenze- della mia idea di realizzare un lavoro con un quartetto d’archi. Lui tace, scuote la testa…e di rimando mi propone di farlo con lui. Anch’io dapprima titubante, ma poi, nonostante abbia il doppio dei suoi anni decido per un ”largo ai giovani”..anche perchè hanno tanto da insegnarci. E inizialmente ci mettiamo a lavorare su un progetto con un titolo iniziale che era provocatorio ” Non sarò Franco” e con una interpretazione originale e una piccola orchestra che ho ribattezzato. Un progetto che nasce da bambino, visto che a casa di zia Rosa a Pomarico sono cresciuto a pane e musica: con la radio che diffondeva la voce del Padrone di Battiato ,Rino Gaetano con le sue Aida e i cieli sempre più blu, e Vasco Rossi con ”Non l’hai mica capito” L’idea non era quello di stravolgerlo ma era quello di rendere nostro quello che un artista avrebbe riversato nel momento in cui pubblica un lavoro , grande rispetto per Battiato anzi, consentitemelo, devozione. Abbiamo preso un pezzo della sua opera e l’abbiamo resa nostra”



Tutto chiaro: devozione, personalità, originalità. Battiato ha benedetto dal Paradiso dei creativi quel progetto e ora attende la pubblicazione del vinile, dopo l’incisione negli studi di Francesco Altieri, mago anche delle luci e prodigo di consigli verso i giovani che vogliano imparare, darsi da fare, tant’è che due studenti del liceo musicale ne stanno seguendo le orme. Naturalmente Francesco, che non si capacita come mai a Matera rispetto alla Puglia non ci siano stati concerti dal vivo, predica umiltà e impegno e se son rose… Altro discorso. Meno male che ci sono iniziative come il Gezziamoci, che ha messo insieme la volontà dell’Onyx di fare e di coinvolgere privati in un progetto che ogni anno tira fuori proposte interessanti. Lo diciamo dopo aver ascoltato il bis con ”L’era del cinghiale bianco” , l’annuncio di un video su Bandiera bianca che proporrà inquadrature e particolari di un quadro di Vito Ribecco. Matera e i suoi artisti coinvolti in uno stesso progetto. Li attendiamo per un concerto dal vivo,naturalmente, per presentare il long playing in vinile. Preparate i piatti…