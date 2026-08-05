Basilicata Today fa tappa a Pisticci

Un viaggio nelle eccellenze culturali e enogastronomiche 2026, in collaborazione con Enti e aziende del settore agroalimentare e ho.re.ca made di Basilicata. E’ questo Basilicata Today che dal 10 al 12 agosto fa tappa a Pisticci presso l’infopoint del Palazzo Giannantonio.

Il Direttivo di Basilicata Today Aps comunica che la mostra evento itinerante proseguirà dopo Ferragosto nel Palazzo Marchesale di Pomarico e successivamente in una location alberghiera di prestigio ubicata nei Sassi dove saranno inaugurati i nuovi eventi Itinerari e Agroalimentare di Basilicata, l’audio documentario I Castelli di Basilicata e Arte e Food di Basilicata, in collaborazione con la Provincia di Matera.

In programma collegamenti in diretta degli eventi su pagine facebook Basilicata Today , Itinerari e Agroalimentare d’Italia, oltrefreepress.com in collaborazione con Tenute Mantegna www.tenutemantegna.it Sfera Costruzioni www.sferacostruzioni.it Nuzzaci Strade , www.vivaidichio.it Azienda agricola Scarnato www. scarnato.it Ristorante Pizzeria da Mario 2.0 www.damario2punto0.com Matera Tabacchi Caffetteria Ambarabà tel. 328 9619508 -380 7514751 Matera

L’associazione Basilicata Today ringrazia per la gentile collaborazione gli Enti di Basilicata e le aziende del settore ho.re.ca e agroalimentari che hanno aderito alle nuove tappe. Info: Ass. Basilicata Today Aps tel. 353 4114438 – 347 5646074 – (whatsapp) 329 1750151 mail: basilicatatoday@libero.it facebook: basilicata today

Media partner: www.oltrefreepress.com, il portale www.girovagandoinitalia.com, www.sassilive.it ed i web magazine del quotidiano www.oltrefreepress.com, Itinerari e Agroalimentare d’Italia e Eccellenze Agroalimentari d’Italia

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.