Basilicata in concerto. Da maggio ad agosto. Leali, Clementino, Chiara, LDA &Aka 7Eeven, Teppisti dei Sogni, Cugini di Campagna, Cristicchi,Bertoli, Mango

Nomi consolidati del passato e nuove leve nella scaletta dei concerti in piazza in occasione di feste patronali, iniziative di associazioni, appassionati nei Comuni della Basilicata da maggio ad agosto. Siamo agli inizi e si è in attesa di altre date. Non è facile e occorre muoversi per tempo se si vuole fare il botto. Appuntatevi le dati e passate parola. La Basilicata canora è in piazza…

I CONCERTI IN CALENDARIO



Musica Manovella 1 maggio 2026- ore 21.00 -a cda Barricelle di Potenza



Mimmo Cavallaro – 1 maggio 2026- ore 21.00- a Senise



Silvia Mezzanotte- 2 maggio 2026 – ore 21.00 a Scanzano Jonico



Bianca Atzei festa di San Mauro – 3 Maggio 2026 – 21:30 – Lavello



Pierdavide Carone per il Tour 2026 – 8 Maggio 2026 – 21:00 -Sant’Arcangelo



Chiara Galiazzo festa san Michele- 9 maggio Chiara Galiazzo- ore 21.00 Pomarico



Fausto Leali per San Biagio 10 Maggio 2026 – 21:30 – Maratea



I cugini di campagna – 9 maggio- ore 22.000 a San Costantino Albanese

Charlie D’Agosto – 10 Maggio 2026 – 21:30 – Brienza



Clementino a San Cataldo di Bella – 10 Maggio 2026 – 22:00 – Bella



Paolo Belli per San Teodosio a Pietragalla – 11 Maggio 2026 – 22:00 – Pietragalla



Dino Paradiso e Daniela Ippolito – dal 13 al 16 Maggio 16 – 21:00 – Matera



Mietta per la festa di Maria SS. del Ponte a Policoro – 17 Maggio 2026 – ore 21:30

LDA &Aka 7Eeven – 21 maggio – ore 21.30 a Pignola



Davide Caroccia – 21 maggio -ore 21.30 a Laterza ( Taranto)



Enzo Avitabile – 30 Maggio 2026 – 22:00 – Vaglio Basilicata



Alberto Bertoli – 31 Maggio 2026 – 21:30 – Vaglio Basilicata

I Desideri – 9 Giugno 2026 – 21:30 – Accettura



I Teppisti dei sogni- 12 giugno- ore 22.00 a Sant’Antonio Casalini di Bella



Massimo Di Cataldo a Rivello – 13 Giugno 2026 – 21:00 – Rivello

Gemelli DiVersi live – 13 Giugno 2026 – 22:00 –a Sant’Antonio Casalini Bella



The Kolors – 21 Giugno 2026 – 22:00 – Castelsaraceno



Angelina Mango in concerto live – 8 Agosto 2026 – 21:00 – Matera



Enrico Ruggeri – 18 Agosto 2026 – 22:00 – Ruvo del monte



Gigione -17 Agosto ore 21:00 a Venosa



Simone Cristicchi per le celebrazioni di San Rocco – 18 Agosto 2026 – 22:00 – Pisticci