Nomi consolidati del passato e nuove leve nella scaletta dei concerti in piazza in occasione di feste patronali, iniziative di associazioni, appassionati nei Comuni della Basilicata da luglio a settembre. Appuntatevi le dati e passate parola. La Basilicata canora è in piazza…
I CONCERTI IN CALENDARIO
12 luglio
I Nomadi -ore 21.30 a Piano del Conte di Avigliano
16 luglio
Bianca Atzei- ore 21.30- a Laurenzana
Sal Da Vinci- ore 21.30 a Paterno
17 luglio
Pignola- ore 21.00- tre serate per il Pignola Blues festival
22
Amedeo Minghi- ore 21.00- a Spinoso
25
Bigmama-ore 22.30- ad Atella
AGOSTO
1
Clara in concerto- ore 21.00- a Sant’Angelo di Avigliano
2
Levante in concerto- ore 21.30- a Monticchio
7
Carmen Consoli -ore 18.00- a Monticchio
Mietta -ore 21.30- a san Cataldo di Bella
8
Angelina Mango ore 21,00- in concerto live – a Matera
Giusy Ferreri- ore 22.00-a Venosa
9
Gemelli DiVersi-ore 22.00- a Guardia Perticara
14
Fabrizio Moro- ore 21.00 a Vietri di Potenza
Rkomi- ore 22.00- a Melfi
15
Tiromancino- ore 22.00- a Melfi
17
Fred de Palma- ore 21.00- a Tolve
Gigione -ore 21:00 a Venosa
18
Enrico Ruggeri – ore 22:00 – Ruvo del monte
Simone Cristicchi – ore 22:00 – Pisticci
Alex Britti Martedì – ore 22 a Ferrandina
19
I Collage- ore 22.00- a Salandra
Giusy Ferreri – ore 22.00- a Bernalda
Massimo Ranieri 27 agosto- Matera alla Cava del Sole
21
Fred De Palma- ore 22.00- a Nova Siri
22
Giusy Ferreri ore 22.00- a Bernalda
27
Massimo Ranieri-ore 21.00- Cava del Sole
SETTEMBRE
2
Antonello Venditti- ore 21.00- Matera alla Cava del Sole
23
LDA e Aka7even- ore 22.00- a Montalbano jonico
Basilicata in concerto con LDA &Aka 7Eeven,Britti, Collage,Mango, Big ,Ferreri,Nkomi e…
Nomi consolidati del passato e nuove leve nella scaletta dei concerti in piazza in occasione di feste patronali, iniziative di associazioni, appassionati nei Comuni della Basilicata da luglio a settembre. Appuntatevi le dati e passate parola. La Basilicata canora è in piazza…