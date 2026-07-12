Basilicata in concerto con LDA &Aka 7Eeven,Britti, Collage,Mango, Big ,Ferreri,Nkomi e…

Nomi consolidati del passato e nuove leve nella scaletta dei concerti in piazza in occasione di feste patronali, iniziative di associazioni, appassionati nei Comuni della Basilicata da luglio a settembre. Appuntatevi le dati e passate parola. La Basilicata canora è in piazza…

I CONCERTI IN CALENDARIO

12 luglio

I Nomadi -ore 21.30 a Piano del Conte di Avigliano

16 luglio

Bianca Atzei- ore 21.30- a Laurenzana



Sal Da Vinci- ore 21.30 a Paterno

17 luglio

Pignola- ore 21.00- tre serate per il Pignola Blues festival

22

Amedeo Minghi- ore 21.00- a Spinoso



25

Bigmama-ore 22.30- ad Atella



AGOSTO

1

Clara in concerto- ore 21.00- a Sant’Angelo di Avigliano

2

Levante in concerto- ore 21.30- a Monticchio

7

Carmen Consoli -ore 18.00- a Monticchio

Mietta -ore 21.30- a san Cataldo di Bella



8

Angelina Mango ore 21,00- in concerto live – a Matera

Giusy Ferreri- ore 22.00-a Venosa

9

Gemelli DiVersi-ore 22.00- a Guardia Perticara



14

Fabrizio Moro- ore 21.00 a Vietri di Potenza

Rkomi- ore 22.00- a Melfi

15

Tiromancino- ore 22.00- a Melfi



17

Fred de Palma- ore 21.00- a Tolve

Gigione -ore 21:00 a Venosa



18

Enrico Ruggeri – ore 22:00 – Ruvo del monte

Simone Cristicchi – ore 22:00 – Pisticci

Alex Britti Martedì – ore 22 a Ferrandina



19

I Collage- ore 22.00- a Salandra

Giusy Ferreri – ore 22.00- a Bernalda

Massimo Ranieri 27 agosto- Matera alla Cava del Sole

21

Fred De Palma- ore 22.00- a Nova Siri

22

Giusy Ferreri ore 22.00- a Bernalda

27

Massimo Ranieri-ore 21.00- Cava del Sole



SETTEMBRE

2

Antonello Venditti- ore 21.00- Matera alla Cava del Sole

23

LDA e Aka7even- ore 22.00- a Montalbano jonico

