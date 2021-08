Quattro concerti del Basilicata Circuito Musicale dedicati alle musiche da film dal 4 al 7 agosto eseguiti dall’Orchestra d’archi e pianoforte del Festival Duni diretti per l’occasione da Saverio Vizziello.

Interessati i comuni di Montalbano Jonico il 4 agosto nella caratteristica piazzetta Eugenio Vitacca a ridosso dei meravigliosi calanchi, il 5 agosto al Castello di Bernalda, il 6 agosto nell’atrio della Chiesa Madre di Irsina e il 7 agosto in Piazza Aldo Moro di Grottole con inizio tutti alle ore 21.

Ennio Morricone, Nino Rota, Nicola Piovani, Luis Bacalov, Piero Piccioni sono i compositori delle musiche che saranno eseguite, musiche dei film “C’era una volta il west”, “Nuovo cinema paradiso” “A ciascuno il suo”, “Tema di Deborah”, “Una pistola per Ringo”, “Malena”, “il Postino”, “Seduction”, “ La città delle donne”, “Otto e mezzo”, “Romeo e Giulietta” e altri brani che hanno fatto la storia della musica da film in Italia e soprattutto l’importanza sella Musica applicata alle immagini anche nelle pubblicità.

Ospite delle serate musicali anche l’attrice materana Anna Rita Del Piano che illustrerà le trame e le storie dei film e delle musiche eseguite. Un tributo al cinema nella regione che è diventata insieme a Matera location naturale di molti film importanti, non a caso Saverio Vizziello, attuale direttore del Conservatorio Duni di Matera è stato il promotore come unico conservatorio nel sud Italia dell’apertura della disciplina “Musica Applicata alle Immagini” che sta riscuotendo notevoli successi a livello internazionale. Concluderà il programma una suite di Vittorio Pasquale “Tribute For Trhee” composta dal compositore lucano, diplomato nel conservatorio materano, dedicato a tre grandi della musica da film Bacalov, Morricone e Piccioni.

I Concerti del Basilicata Circuito Musicale si realizzano grazie ai contributi del Mibact – fondi Fus (unico circuito musicale riconosciuto in Italia), dalla Regione Basilicata (Legge Regionale 37/2014) e dai comuni che ospitano i suoi concerti.

SAVERIO VIZZIELLO

Strumentista in varie orchestre italiane tra cui l’Orchestra Regionale Toscana, Maggio Fiorentino, Sinfonica di Bari, Orchestra del Teatro San Carlo di Napoli, Orchestra della Magna Grecia, promotore e ideatore in Basilicata e nella sua città Matera del Festival Duni giunto alla sua 22° edizione, Festival riconosciuto di valenza internazionale dal Mibac-Fus, nel quale annualmente vengono prodotti eventi, concerti ed opere, incisioni discografiche e pubblicazioni.

Grandi artisti sono stati invitati da Saverio Vizziello ad esibirsi sui palcoscenici naturali nella città dei Sassi tra cui: Beatrice Rana, Uto Ughi, Claudio Abbado, Burt Bacharach, Goran Bregovic, Mariella Devia, Alexander Lonquich, Luisa Castellani, Luis Bacalov, Lazar Berman, la Nuova Compagnia di Canto Popolare, Igudesman e Joo, Beppe Servillo con gli Avion Travel, Andrei Gabrilov, Francesca Patanè, Vinicio Capossela, Stefano Bollani, Mnozil Brass, Serghj Krilov, Giovanni Sollima, Jordi Savall, Dee Dee Bridgwather, Fabrizio Bosso, Sergej Nakariakov, Mariangela Vacatello, Myriam Dal Don, Michele Mirabella, Elio Pandolfi, Leopoldo Mastelloni, Goran Bregovich, Ludovico Einaudi, Lakatos, Alessandro Haber, Elio delle Storie Tese e tanti altri musicisti ed attori del panorama musicale Internazionale.

E’ stato Direttore e Coordinatore Artistico dell’Istituzione dell’Orchestra Sinfonica e Filarmonica della Provincia di Matera. In qualità di direttore d’orchestra ha diretto l’Orchestra Ico della Magna Grecia e l’Orchestra Metropolitana di Bari e molte produzioni all’interno del Festival Duni con orchestre, ensemble barocchi e organici per strumenti ad ottone.

Eletto Direttore del Conservatorio Duni di Matera per il triennio 2008/2011 è stato confermato quasi all’unanimità per il successivo triennio 2011/2014. Rieletto per il triennio 2017/20 e per l’attuale triennio 2021/23.

Il Conservatorio lucano sotto la sua direzione dal 2008 ha prodotto una media di 40 concerti l’anno con diverse formazioni orchestrali (orchestra sinfonica, orchestra da camera, orchestra giovanile, orchestra di fiati e big band), ensemble da camera con concerti in importanti città italiane e in tutto il mondo (New York – Carnegie Hall, Gerusalemme, Valencia, Ginevra – Palazzo delle Nazioni Unite, Amburgo – Lahiszalle, Filarmonica di Berlino, Mozarteum di Salisburgo).

Eletto a livello nazionale nel 2007 nel Consiglio Nazionale per l’Alta Formazione Artistica e Musicale – CNAM presso il Miur a Roma in rappresentanza dei docenti dei Conservatori italiani.

“Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, con decreto del 2 Giugno 2010, ha conferito a Saverio Vizziello l’Onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana”.

“Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, con decreto del 2 Giugno 2018, gli ha conferito L’Onorificenza di Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana”.”