BaSi jazz tra Matera e Catania

Metteteci dentro la passione comune per il jazz, per l’anima di due territori dal paesaggio differente ma inseriti nella cultura mediterranea e viene fuori un legame tra Matera e Catania. Il programma di attività tra febbraio e luglio è un ponte ideale per fare altro e altro ancora fino a dicembre 2023 e oltre. Attendiamo un concerto comune di idee

BaSi Jazz Un ponte tra territori | parte prima: febbraio – luglio 2023

MATERA

DA FEBBRAIO AD APRILE

FORMAZIONE GIOVANI GUIDE JAZZ (G.G.J.)

Lezioni e laboratori orchestrali

Liceo Musicale “T. Stigliani”

Docenti: Pasquale Mega, Kevin Grieco

23 MARZO

PROIEZIONE DEL DOCUFILM

“Il mondo è troppo per me La storia di Vittorio Camardese”

con la regia di Vania Cauzillo

Cineteatro Il Piccolo

26 APRILE

LEZIONE- CONCERTO GIOVANI GUIDE JAZZ (G.G.J.)

con gli studenti del Liceo Musicale “T. Stigliani”

Docenti: Pasquale Mega, Kevin Grieco, Giuseppe Lapiscopia

I.C. “G. Minozzi – N. Festa”

27 e 29 APRILE

Il Jazz e la musica popolare: gli strumenti a percussione

con Rino Locantore

I. C. “R. Scotellaro” Tricarico (MT), Liceo Musicale “T. Stigliani”

30 APRILE

International Jazz Day

Concerto Combo Jazz del Liceo Musicale “T. Stigliani”

Casa Cava

21 GIUGNO

Festa europea della musica

Combo Jazz del Liceo Musicale “T. Stigliani”

Docenti dei corsi di musica Onyx

Quartiere Lanera

CATANIA

DA FEBBRAIO AD APRILE

FORMAZIONE GIOVANI GUIDE JAZZ (G.G.J.)

Lezioni e laboratori orchestrali

I.I.S. “Concetto Marchesi” di Mascalucia (CT), I.C. “G. Parini” di Catania

Docenti: Giuseppe Privitera, Dino Rubino, Nello Toscano

21 MARZO

PROIEZIONE DEL DOCUFILM

“Amato Bros, quando il jazz nasce in Sicilia”

con la regia di Giuseppe Di Bernardo

I.C. “G. Parini” di Catania

26 APRILE

LEZIONE- CONCERTO GIOVANI GUIDE JAZZ (G.G.J.)

con gli studenti del I.I.S. “Concetto Marchesi” di Mascalucia (CT)

Docenti: Giuseppe Privitera, Dino Rubino, Nello Toscano

I.C. “G. Parini” di Catania

28 e 31 MARZO

Un viaggio sonoro dal canneto alla musica

con Roberto Catalano, Franco Barbanera, Maurizio Cuzzocrea

I.C. “G. Parini” di Catania

30 APRILE

International Jazz Day

Concerto eseguito dalle G.G.J. con Dino Rubino e Nello Toscano

Monk Jazz Club

10-16 LUGLIO

Jazzando in Vigna

Laboratorio orchestrale incentrato sulla pratica jazzistica

I.I.S. “Concetto Marchesi” di Mascalucia (CT), I.C. “G. Parini” di Catania

Santa Venerina (CT)

COLLEGAMENTI ONLINE MATERA/CATANIA

19 MAGGIO – Corpo Ritmico con Eliana Danzì

27 MAGGIO – La Terra che suona con Fabio Galliani