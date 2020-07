“Sub tutela Virginis. L’icona marmorea dell’abbazia di Santa Maria a Banzi e alcune note sull’arte del Trecento tra Puglia e Basilicata“, del prof. Marcello Mignozzi, edito da Edizioni Giannatelli sarà presentato giovedì 16 luglio 2020, alle ore 19,00, presso Dedalo, sensi sommersi a Matera (via D’Addozio, 136/140).

Dialogheranno con l’Autore, Maristella Trombetta – Università degli Studi di Bari e Pasquale Doria – Direttore rivista Mathera

L’evento è patrocinato dalla Società Filosofica Italiana, Sezione lucana.

“L’abbazia benedettina di Santa Maria a Banzi –si legge in una nota– è la più antica della Basilicata. Poco è sopravvissuto della sua facies medievale: la chiesa, difatti, venne completamente ricostruita nel XVIII secolo, ma in tale occasione si decise di porre in facciata un’icona marmorea trecentesca di soggetto mariano; l’opera, mai dettagliatamente analizzata dalla critica, è qui al centro di uno studio che ne scandaglia ogni aspetto. Particolare attenzione è dedicata all’iscrizione alla base del manufatto, in cui vengono riportati l’anno di esecuzione, il nome del committente, quello dell’artista e persino la sua provenienza. Questo piccolo volume, è dunque dedicato alla figura di Petrus de Baro, scultore ignoto al panorama degli studi e finalmente restituito agli onori della Storia. La disamina del singolo manufatto diventa un pretesto per indagare le dinamiche di contaminazione artistica attive nel Regno di Napoli tra Duecento e Trecento, al tempo degli Angioini.”

L’autore MARCELLO MIGNOZZI “è docente di Storia delle Arti nel Medioevo, Storia delle Arti Suntuarie nel Medioevo, Storia e tecnica dei manufatti artistici in età medievale all’Università degli Studi di Bari ‘Aldo Moro’.

I suoi molteplici interessi riguardano la scultura, la pittura e le arti suntuarie tra età paleocristiana e tardo Gotico, con particolare attenzione alle contaminazioni iconografiche e stilistiche tra territori. Al centro delle sue ricerche è l’arte di ambito pugliese e lucano, inserita nel più ampio panorama europeo.”