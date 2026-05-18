Bandiera Oltre25 e anche l’inno. La Martella celebra con orgoglio quel 17 maggio 1953

Senz’altro, a giudicare dalla felicità dei piccoli residenti del borgo La Martella, che frequentano la scuola ”Alberto Manzi” e dall’orgoglio degli adulti quell’inno scritto dalla maestra Bruna Di Marzio con musiche di Francesco Morelli, ha conferito solennità alla Settimana Olivettiana conclusasi con riconoscimenti, un concerto e il taglio della torta in piazza Montegrappa all’esterno del teatro Ludovico Quaroni. E quell’inno a 73 anni dall’insediamento delle prime famiglie quel 17 maggio 1953 darà il ”La” ad altra manifestazioni che l’Associazione Amici del Borgo, durante la settimana olivettiana con l’Associazione Adriano Olivetti https://giornalemio.it/eventi/nonna-chiara-francesca-don-egidio-e-don-biagio-i-premiati-per-i-martellesi-illustri/, l’Amministrazione comunale e altre realtà che vorranno lavorare in una realtà dove amicizia e voglia di fare sono di casa.



L’INNO

VIVA VIA LA MARTELLA

De Gasperi arriva a Matera portando con sé un’idea

Consegnare a famiglie un quartiere

progettato da Olivetti l’ingegnere (due volte)

Nacque così un bel borgo

Il più bello di tutta Matera

Il suo nome fu La Martella con carrozze profumi e mortella(2 volte)

RITORNELLO: Viva via La Martella dove tutto sembra magia

giochi, sapore armonia, dove, tu sei sempre a casa mia

con gioia i Sassi lasciarono e tante casette trovarono

di tutti quei contadini che abitavano in caverne, poverini(2 volte)

Grazie al lavoro di architetti, la sua chiesa dedicata a Benedetti

col campanile e il suo cantare in ogni cuore la fede fa sbocciare(due volte)

RITORNELLO: Viva viva La Martella dove tutto sembra magia

Giochi sapori, armonia, dove tu sei sempre a casa mia

Tutti eran pronti ad amare mai bimbi potevano studiare

Mancavano teatro e biblioteca per studiare la civiltà azteca(2 volte)

Noi della Millenium generazione

Per la nostra scuola proviamo ammirazione

Studiamo felici a scuola Manzi cresciamo e impariamo come i ganzi (2 volte)

RITORNELLO: Viva viva La Martella dove tutto sembra magia

Giochi sapori armonia dove tu sei sempre a casa mia

Viva Viva La Martella che cosi sarebbe ancor più bella

con amici, giochi allegria e da qui non vuol andar più via



IL TEATRO LUDOVICO QUARONI

