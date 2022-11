Bambini per Santa Barbara con i Vigili del Fuoco

Pronti ad assistere al saggio professionale dei vigili del fuoco, impegnati nelle diverse situazioni di emergenza dopo aver risposto alle chiamate di soccorso che arrivano al ”115”? E’ l’invito di un bel draghetto sorridente, con elmetto e un idrante, rivolge ai bambini perchè partecipino, il 4 dicembre, presso la Caserma ”dei Vigili del Fuoco di Matera alla festa della Patrona del Corpo Santa Barbara. Ad accogliere i visitatori tanti vigili delle diverse specialità, insieme al comandante provinciale ingegner Maddalena Lisanti. Dopo la santa Messa è in programma il saggio professionale che terrà grandi e piccini con lo sguardo all’insù o in movimento, per a seguire le diverse prove di intervento. Dimenticavano l’autore del draghetto riportato in locandina. E’ Vito Grieco, figlio di un vigile del fuoco. Bravo. Una mano e una mente creative delle quali sentiremo parlare. Non sarebbe interessante che il draghetto diventi protagonista di una campagna informativa sulla sicurezza. Al simpatico “vigile del fuoco” della locandina non resta che dargli un nome. E se lo scegliessero i bambini nel giorno di Santa Barbara? Referendum partito…