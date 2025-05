“Balancing” Equilibrio tra vita professionale e familiare a Palazzo Lanfranchi

Come conciliare famiglia e lavoro senza rinunce? provano a dare una risposta e ad approfondire talia aspetti l’iniziativa, promossa da Promama, “Balancing” che si terrà il prossimo 6 maggio, nella suggestiva cornice di Palazzo Lanfranchi a Matera, a partire dalle ore 17.

Realizzare le proprie aspirazioni senza rinunce sia nella vita familiare che in quella professionale rimane un obiettivo ancora lontano per tantissime giovani donne. Le ricadute che ne conseguono non rappresentano solo una limitazione delle ambizioni personali, ma incidono negativamente anche sulla crescita socioeconomica di un territorio come la Basilicata, dove la partecipazione delle donne al mondo del lavoro sconta ancora molti ostacoli.

Con queste premesse, la start-up Promama ha voluto promuovere un’iniziativa che mira a focalizzare aspetti e strumenti per il raggiungimento dell’equilibrio tra vita professionale e familiare. “Balancing” è il titolo dell’evento che si terrà il prossimo 6 maggio, nella suggestiva cornice di Palazzo Lanfranchi a Matera, a partire dalle ore 17. Dopo l’introduzione curata da Anna Desantis in qualità di ambassador e Social Media Manager della start-up, aprirà i lavori la consigliera regionale di Parità della Basilicata, Ivana Enrica Pipponzi. Seguiranno gli interventi degli esperti: l’avvocato giuslavorista, Francesca Chietera, parlerà delle discriminazioni di genere sul lavoro e degli strumenti di tutela; l’avvocato Lucia Elsa Maffei, esperta in diritto delle relazioni familiari delle persone e dei minori, affronterà il tema dell’affido condiviso e della responsabilità genitoriale paritetica; Claudine Rollandin, fondatrice e CEO di Promama, si soffermerà sul tema del modello dell’azienda “family friendly”. Seguiranno le testimonianze di alcuni genitori lavoratori, nel difficile equilibrio tra vita professionale e familiare. Tra i momenti salienti, il workshop interattivo “Equilibri in azione”, condotto da Luca Arlotto, che offrirà strumenti pratici per affrontare le sfide quotidiane legate alla conciliazione tra vita-lavoro.

La partecipazione è aperta alle famiglie grazie ad un servizio di intrattenimento messo a disposizione per i più piccoli.

L’evento è organizzato con il contributo degli ambassador locali Anna Desantis e Alessandro Catena e rappresenta un’occasione unica per promuovere un dialogo costruttivo su temi di inclusione e benessere lavorativo.

