Badhai Ho Card, Rosalia e Sahil, sposi a Mumbai

Hanno detto ”sì” e giurato eterno amore in un’atmosfera che per gli europei è a dir poco fiabesca, tra tradizione e rituali che coinvolgono sposi e invitati per due giorni. E per la coppia, la materana Rosalia Giura Longo figlia di Giuseppe e Gabriella, e l’indiano Sahil Arora, il sogno di essere convolati a nozze si è concretizzato in tre tappe. Il Rito civile è avvenuto il 15 aprile 2023 a Copenaghen, quello religioso a Matera il 29 luglio 2023 a Matera presso la Chiesa di San Francesco d’Assisi. E quello Indiano è stato celebrato poco prima di Natale il 21 e 22 dicembre 2023, presso il Resort The Rajbari Bawali vicino Calcutta. E il ”tre” per la scuola pitagorica è il numero perfetto, perchè sintesi del pari,il “2”, e del dispari ”1” e potremmo continuare con una serie di similitudini che contrassegna anche il mondo orientale. E l’India è stato il luogo per avviare, insieme un percorso destinato a rafforzare il rapporto della giovane coppia che si è conosciuta in Danimarca. Rosalia Giura Longo è laureata in Economia Aziendale e Management con specialistica in International Management. Ha lavorato in India (Mumbai) e a Stoccolma per la Boston Consulting Group, e a Copenaghen per Pandora. Il marito ,Sahil Arora, laureato in Ingegneria Informatica con specialistica in International Management. Ha lavorato in India (Mumbai) e per la Boston Consulting Group, e a Copenaghen per Pandora. Un segno del destino …quest’ultimo che ha illuminato il loro amore , che traspare di felicità come evidenzia la luce dei loro occhi e i sorrisi impressi sulle labbra. Le fotografie del matrimonio ne sono una prova.



Avevamo visto qualcosa nei film per i fastosi matrimoni dei rajah, della ”perla di Labuan” la bella principessa (Carole Andrè ) della serie Sandokan con Kabir Bedi e nelle sequenze delle produzioni di Bollywood, girate anche nei rioni Sassi.



E il matrimonio è tanta parte della felicità di una coppia, che si è composto da diverse cerimonie che hanno coinvolto gli invitati e,soprattutto papà Giuseppe e mamma Gabriella che hanno indossato gli abiti della tradizione e descritto, a loro volta, tutte le fasi di una festa fatta di tanti momenti.



Si comincia dal MEHENDI . E’ la cerimonia dedicata alla sposa che viene decorata con tatuaggi ‘temporanei’ su braccia e gambe con bellissimi disegni. E tanto più dura il disegno tanto più profondo è l’amore dello sposo. Altrettanta cura è riservata agli abiti con sfumature di verde e pastelli Indiani. Ma il bello, come si suol dire, sta per venire. La festa continua e si trasforma in SANGEET che significa “cantare insieme”, dove le famiglie degli sposi e gli amici si esibiscono in varie danze di gruppo. Si indossano abiti tradizionali Indiani in colori vivaci.



Già il colore che contrassegna il rito dell’HALDI, che consiste nell’applicare alla sposa e allo sposo -sul viso, braccia mani e piedi- una pasta a base di curcuma, latte e acqua di rose. È considerato un momento di buon auspico per tenere lontano il malocchio e rendere la pelle bella e risplendente per le nozze. Gli abiti indossati sono quelli con sfumature di giallo.



E arriva il momento fiabesco, principesco. E’ la cerimonia del SEHRA BANDI che vede lo sposo comparire su un cavallo, accompagnato da amici (con il SEHRA che è il copricapo) e parenti, per recarsi sul luogo del matrimonio incontro alla sposa. A questo punto il termine principesco si esalta con gli abiti eleganti occidentali o classici Indiani. Finita? Non ancora perchè arriva Il momento più importante del matrimonio indiano, che è il PHERAS. E’ il rituale di camminare intorno al fuoco sacro, indossando abiti classici.



La musica esalta un’ atmosfera che emana tanti profumi e invita gli invitati a condividere le portate del pranzo nunziale. Eccone alcuni. Giuseppe e Gabriella hanno apprezzato e hanno annotato le ricette, per provarle a Matera magari con un gemellaggio tra dieta mediterranea e indiana.



Così hanno gustato il Palak paneer ( cubetti di formaggio e crema di spinaci, leggermente speziati),il Dhal (zuppa di lenticchie gialle) e il Butter chicken (pezzi di pollo in salsa al pomodoro riccamente speziato e mediamente piccante). Il tutto accompagnato da pizzette di pane (paratha) o riso a seconda delle preferenze. Poi il brindisi augurale per i novelli sposi: Badhai Ho Card, congratulazioni Rosalia e Sahil. Vi aspettiamo a Matera…

ALTRI MOMENTI DEL MATRIMONIO