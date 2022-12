Babbo Natale porta doni in ospedale con l’Oasi del Sorriso

E’ la vigilia di Natale e come accade, da tanti anni, il cavalier Giovanni Martinelli, nei panni di Babbo Natale porterà doni ai bimbi dell’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera. Giocattoli, dolciumi, un sorriso – come è nella gerla della sua Oasi, che annovera volontari di diverse fasce di età- e alcune note in versi. Del resto basta poco, per ricordarsi di chi soffre, a cominciare dai bambini che a Natale sono come il piccolo Gesù nella Natività. Babbo Natale non si risparmia e, certamente, farà gli straordinari anche chi ”bambino” non lo è più da tempo, ma ci è ritornato suo malgrado. Per altri, chissà, che non arrivi la Befana, la vecchina della tradizione con il ”cappello alla romana…” e una scopa per volare nel mondo della fantasia e dell’anno nuovo. Auguri, di buona salute, prima di tutto e tanta felicità.