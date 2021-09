…e con una Big Band di chiusura della prima edizione del Matera blues festival, sul palco di Casa Cava, che ha cantato ‘ognuno come gli pare’ in ” shuffle Mi”, per un arrivederci al 2022 con un sogno nel cassetto. Rosario Claps, che con Donato Corbo, costituisce una coppia di ”faticatori” che non si stancano di ”suonare e portare la croce” , ringraziano tutti. E guardano oltre le rive del Basento e del torrente Gravina, con l’entusiasmo dei musicisti che ritornano volentieri e di quanti sono entrati per la prima volta a far parte della famiglia del blues.

” Dopo tante restrizioni e slittamenti di periodi causati dal covid abbiamo ripreso – dice Rosario. L’appuntamento era per giugno, quest’anno settembre, lo scorso anno ottobre. Ma siamo qui e vogliamo andare avanti. Con Donato siamo un vulcano di idee. Abbiamo un sogno, che nel mondo non esiste. Realizzare nei Sassi riuscire a far suonare 100 band contemporaneamente in ogni piccola piazzetta, vicinato, alle 21.00…far suonare e risuonare gli antichi rioni di blues. La cosa oltre a un forte impegno organizzativo ne richiede uno anche sul piano finanziario, che da soli – ovviamente – non siamo in grado di sostenere. E’ un sogno. Magari un appassionato, imprenditore che voglia investire o enti che guardino a una potenzialità di questo tipo. Andiamo avanti, comunque. Per il 2022 continueremo con quanto sperimentato e con successo quest’anno con il concerto live al rione Spine Bianche, con una edizione zero, che ha funzionato. Ripeteremo la formula. Musicisti di altissimo livello, con appassionati e giovani è un mix che funziona e con una opportunità per tanti. La cosa è interessante è stata quella di connettere tutte le realtà musicali con i grandi festival. E si è visto tutte le band che vengono a Matera durante l’anno vengono contattate per esibirsi. Ospitiamo band e festival e nel nome è racchiuso tutto il progetto. South italy blues connection è una connessione che cresce, sviluppa e coinvolge”.

Ed è vero. Il tam tam e la presenza alla 1 edizione del Matera blues festival pagano, e guardano oltre con le potenzialità avviate di un marchietto che guarda alla Basilicata del Blues, a un premio della sezione cinematografica e a collaborazioni con la ”trulletto records” e a piccoli imprenditori locali che danno una mano. E doppia con una miriade di generi, interpretazioni, che i 44 gruppi e i 180 musicisti che si sono susseguiti nella due giorni in Casa Cava hanno saputo dispensare con ritmi ed energie, che hanno coinvolto turisti e appassionati locali.



Citarli tutti, significa far uscire un Sibc a fascicoli settimanali che fa spaziare da Statis Band a Lady Gardenia, da The chicken blues quartet a Lady Blues, da Rainbow Bridge un uragano rock che ci ha ricordato la vena dei Deep Purple per esempio,

fino a Claudio Tristano il ”Ponamericano o Pomaricano” (come ha equivocato Rosario prima della session finale) che ha concluso la serata con un virtuosismo, una padronanza e una creatività alla chitarra fuori dal comune.

Di Claudio, parleremo in altro servizio senz’altro, ma in tanti ne hanno apprezzato professionalità (un perfezionista nelle prove) e umiltà tanto da ”immedesimarsi” nelle corde della sua chitarra ‘unica’ perchè costruita da artigiani e da gettare un ponto tra Basilicata e States dove, prima o poi, ritornerà. Una prova? Un pezzo, definito ”Blusacchione”, ispirato al chitarrista Michael Landau. Ospite del Matera blues festival 2022? Chissà. Tutto può essere.

Donato e Rosario, animatori del Blue cat Blues, sono sempre sintonizzati lungo un fiume di note e strumenti che dal Mississipi raggiunge le sponde del Basento solca la Basilicata, come Bradano, Agri, Sinni e Noce, fino a Matera.