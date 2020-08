“Dopo l’intensa collaborazione tra il Teatro delle Albe/Ravenna Teatro e IAC, nella realizzazione di Purgatorio, all’interno del programma culturale di Matera Capitale Europea della Cultura 2019 e dopo il grande coinvolgimento di tanti cittadini e tante cittadine che hanno dato vita ai versi danteschi nella città di Matera, stiamo organizzando un pullman Matera-Ravenna per prendere parte all’Azione Corale che si terrà domenica 13 settembre a Ravenna.”

E’ quanto si rende noto con un comunicato in cui si specifica che:

“L’Azione Corale, diretta da Ermanna Montanari e Marco Martinelli, si svolgerà in occasione dell’ Annuale Dantesco di domenica 13 settembre e coinvolgerà, insieme ad artisti, musicisti, cantanti, i tanti cittadini di Ravenna e di alcune città che vedono forte la relazione con il Teatro delle Albe e con il Cantiere Dante.

L’Annuale Dantesco sarà anche un primo momento di incontro verso il trittico LA DIVINA COMMEDIA 2017-2021 Chiamata Pubblica per il poema di Dante Alighieri, che verrà realizzato nell’estate 2021.

La partenza in pullman avverrà venerdì 11 settembre, in modo da partecipare alle prove e alla cerimonia di domenica 13 settembre. Il ritorno avverrà subito dopo la cerimonia del 13 settembre, nel primo pomeriggio.

L’alloggio sarà in condivisione in appartamenti da 6 persone o bungalow da 5 persone in camping, comunque nel pieno rispetto delle norme per la sicurezza anti-covid. Il vitto è a carico dei partecipanti.

Per ogni partecipante è richiesta una quota simbolica di 30 euro.

È necessario prenotare la propria partecipazione entro il 30 agosto, scrivendo una mail ad info@centroiac.com con l’oggetto “PARTECIPAZIONE AZIONE CORALE” e specificando il proprio nome, cognome e numero di telefono, oppure chiamando al 345 598 8859 (Paola).”