Avion Travel, Ami Stewart, Colapesce e Dimartino ‘’stagione’’ da tutto esaurito

Nomi di successo di ritorno, per altri è la prima voltam e tante proposte ben costruite, che destano interesse per proposte e contenuti, che hanno conquistato il fedele pubblico materano della stagione di eventi dell’Orchestra dalla Magna Grecia. Il direttore artistico Piero Romano soddisfatto e con la prospettiva di fare meglio e di soddisfare le richieste di vecchi e nuovi appassionati quando sarà pronto il Teatro Duni. Lavori a buon punto, ma non ci sono ancora una data e tantomeno- aspetto fondamentale- percorsi concreti di gestione. Tempi e programmazione per questo sono importanti, come fa l’Orchestra ‘Ico’’ della Magna Grecia dalla Prima Repubblica, che per quest’anno- nell’Auditorium ‘’ Raffaele Gervasio’’- ha confermato qualità e lungimiranza nelle scelte. Con il concerto degli Avion Travel, fissato per il 18 ottobre, prenderà il via a Matera la stagione di eventi musicali 2024-2025, organizzata dall’ Orchestra della Magna Grecia in collaborazione con l’associazione ”Luis Bacalov”. Sono 16 le date in programma fino ad aprile 2025 e prevedono l’esibizione di artisti di richiamo come Ami Stewart (19 novembre), Colapesce e Dimartino (11 dicembre), Karima (16 dicembre)Simone Cristicchi e Amara ( 7 marzo 2025) per un evento dedicato al cantautore Franco Battiato. La stagione- illustrata dal direttore artistico Piero Romano nel corso di una conferenza che ha visto la partecipazione dell’assessora all’agricoltura Tiziana D’Oppido- prevede concerti dedicati anche al repertorio classico dedicato a Ravel e Gershwin, Rachmaninov e Paganini,alle arie e duetti dell’opera e un omaggio a Maria Callas. Gli organizzatori riserveranno concerti , in date da fissare, alle nuove tendenze musicali ” Next Generation” e una ”sorpresa” a conclusione della stagione. Romano , come detto prima, ha confermato che gran parte dei posti disponibili all’Auditorium ” Gervasio” sono stati opzionati in abbonamento,a conferma della fedeltà del pubblico. Fedeltà che sta riguardano anche gli imprenditori locali, alcun da tempo, altri di recento, investono in cultura con l’Orchestra della Magna Grecia

Primo appuntamento il 18 ottobre con il concerto degli Avion Travel



Presentata la Stagione Concertistica 2024/2025

Grandi nomi e tanta musica di qualità: Avion Travel, Amii Stewart, Colapesce-Dimartino, Karima, il progetto tra letteratura e musica di Paolo Sassanelli, la musica da Ravel a Gershwin, da Rachmaninoff a Paganini, eventi dedicati a Modugno (Mario Incudine) a Battiato (Cristicchi e Amara), l’omaggio a Maria Callas.

E’ stata presentata la Stagione Concertistica 2024 – 2025 dell’Associazione Musicale “Luis Bacalov” in collaborazione con Orchestra della Magna Grecia, nel corso di una conferenza stampa tenutasi nella Sala Mandela del Comune di Matera, alla presenza dell’Assessore alla Cultura, Tiziana D’Oppido, e del Direttore Artistico Orchestra Magna Grecia, Piero Romano.

16 appuntamenti, grandi artisti, stili musicali eterogenei per assecondare tutti i gusti musicali, la garanzia della qualità musicale dell’Orchestra ICO Magna Grecia: sono gli ingredienti della nuova stagione, che prenderà il via il prossimo 18 ottobre con il primo concerto che vedrà protagonisti gli Avion Travel.

“Dopo il successo straordinario della passata stagione – ha detto il M° Piero Romano, Direttore Artistico Orchestra Magna Grecia – siamo pronti per offrire al nostro pubblico un nuovo cartellone denso di emozioni musicali: Avion Travel, Amii Stewart, Colapesce-Dimartino, Karima, il progetto tra letteratura e musica di Paolo Sassanelli, la musica da Ravel a Gershwin, da Rachmaninoff a Paganini, eventi dedicati a Modugno (Mario Incudine) a Battiato (Cristicchi e Amara), l’omaggio a Maria Callas. In definitiva, continuiamo a sperimentare accostamenti musicali di grande qualità, che incontrano l’apprezzamento del nostro pubblico. Come sempre, ci misureremo con progetti inediti, alcuni dei quali raccoglieranno autentiche perle della musica, da quella classica alla leggera, dalla lirica a quella raccontata: tante occasioni, insomma, per divertirci e, al tempo stesso, emozionarci”.



Alla conferenza stampa ha preso parte anche Tiziana D’Oppido, assessore alla cultura del Comune di Matera, che ha ribadito “il valore della proposta artistica dell’Orchestra Magna Grecia, che rappresenta un riferimento prezioso nel panorama culturale della Città dei Sassi, che necessita del consenso ed il sostegno dell’istituzione comunale”.

La Stagione Concertistica 2024 – 2025 è realizzata dall’Associazione Musicale “Luis Bacalov” in collaborazione con Orchestra Magna Grecia, con il sussidio istituzionale del Comune di Matera, Ministero della Cultura, Regione Basilicata e il fondamentale sostegno delle attività economiche e commerciali del territorio: BAWER, De Angelis Bus, Grieco Abbigliamento, Heidelberg Materials, Bottega Optica, Il Falco Grillaio, IP Fratelli Gaudiano, Farmacia D’Aria.



Di seguito, il programma dettagliato della stagione concertistica:

Venerdì 18 Ottobre

AVION TRAVEL

ORCHESTRA ICO MAGNA GRECIA

Angelo Valori – direttore

Avion Travel – band

Giovedì 24 Ottobre

DIVERTISSEMENT

ORCHESTRA ICO MAGNA GRECIA

Hawijch Elders – violino

Martedì 19 Novembre

AMII STEWART

ORCHESTRA ICO MAGNA GRECIA

Piero Romano – direttore

Amii Stewart – voce

Martedì 26 Novembre

DA RAVEL A GERSHWIN

ORCHESTRA ICO MAGNA GRECIA

Piero Romano – direttore

Leonardo Colafelice – pianoforte

Mercoledì 11 Dicembre

COLAPESCE-DIMARTINO

ORCHESTRA ICO MAGNA GRECIA

Davide Rossi – direttore

Colapesce e Dimartino – voce

Lunedì 16 Dicembre

CHRISTMAS KARIMA

ORCHESTRA ICO MAGNA GRECIA

Roberto Molinelli – direttore

Karima – voce

Sabato 11 Gennaio

SOTTO IL CIELO DI MODUGNO

ORCHESTRA ICO MAGNA GRECIA

Valter Sivilotti – direttore

Mario Incudine – voce e chitarra

Venerdì 17 Gennaio

ANIMA DOPPIA

Un viaggio tra pianoforte e violoncello

ORCHESTRA ICO MAGNA GRECIA

Gianluca Marcianò – direttore

Miriam Prandi – violoncello e pianoforte

Sabato 8 Febbraio

ARIE E DUETTI

La magia dell’Opera

ORCHESTRA ICO MAGNA GRECIA

Gianluca Marcianò – direttore

Saori Sugiyama – mezzosoprano

Giovedì 20 febbraio

TRA DEMONI E ROMANTICI: RACHMANINOV – PAGANINI

ORCHESTRA ICO MAGNA GRECIA

Gianluca Marcianò – direttore

Arsenii Moon – pianoforte

Venerdì 7 Marzo

TORNEREMO ANCORA

Concerto mistico per Franco Battiato

ORCHESTRA ICO MAGNA GRECIA

Valter Sivilotti – direttore

Simone Cristicchi – voce

Amara – voce

Venerdì 14 Marzo

NOTE E RACCONTI

ORCHESTRA ICO MAGNA GRECIA

Gianna Fratta – direttore

Paolo Sassanelli – letture

Alberto Saibene – antologia testi

Alessandro Piva – regia

Giovedi 3 aprile

VISSI D’ARTE, VISSI PER MARIA

Omaggio a Maria Callas

Dino De Palma, violino

Luciano Tarantino, violoncello

Donato Della Vista, pianoforte

Giampiero Mancini, attore

Angelo De Cosimo, sound engineer

Roberto D’Alessandro, testi

Martedì 15 Aprile

THE MAN – THE PASSION OF THE CHRIST

RBR Illusionisti della Danza

Regia di Cristiano Fagioli

Coreografie di Cristina Ledri e Cristiano Fagioli

NEXT GENERATION CONCERT

CONCERTO A SORPRESA

ORCHESTRA ICO MAGNA GRECIA

