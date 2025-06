Avanti con il Decamerone e i ragazzi del Semeria hanno fatto un figurone

Di novella in novella di rima in rima gli scolari della scuola primaria ” Padre Semeria”

al rione Lanera hanno mostrato di apprezzare e di voler studiare i classici della letteratura italiana, tanto da gustarne a cucchiaiate come riporta il titolo dello spettacolo ”Boccaccio a cucchiaiate”. Merito delle insegnanti che hanno saputo interessare, motivare e coinvolgere gli allievi attori, pronti- tra un po’- a una gita didattica sui luoghi del grande poeta e scrittore. Bravi davvero e con i complimenti del professor Lelio Camassa, che ha aperto loro la porta di quel patrimonio di saperi che è il Medioevo.



“Boccaccio a cucchiate”: quando la letteratura diventa spettacolo a 9 anni!

Grande successo per lo spettacolo teatrale “Boccaccio a cucchiaiate” andato in scena lo scorso 4 giugno presso l’aula magna della scuola primaria Semeria.

È possibile studiare letteratura a soli 9 anni? Sì, eccome! Alla scuola primaria Semeria succedono magie che sfidano ogni luogo comune sull’insegnamento. In un tripudio di applausi e meraviglia, i 18 strepitosi alunni-attori della classe 5ª A a tempo ordinario hanno portato in scena nientemeno che la vita medievale… attraverso gli occhi geniali di Giovanni Boccaccio!

Uno spettacolo dal titolo già gustoso: “Boccaccio a cucchiate”. Un nome che è tutto un programma, perché di cultura, poesia e ironia se n’è servita davvero a piene mani! Costumi d’epoca, canti, balletti, versi in rima e dialoghi spassosi hanno trasformato l’aula magna della scuola in un vero teatro d’arte, con tanto di pubblico attento, emozionato e — perché no — divertito.

Perfetti sulla scena, padroni del palco, i piccoli attori hanno interpretato i loro personaggi con una precisione sorprendente, alternando toni drammatici a stoccate comiche da veri professionisti. Ogni battuta, ogni gesto, ogni rima è stata calibrata con cura e passione, frutto di un lavoro certosino e di una guida sapiente. Il pubblico, tra cui moltissimi genitori e curiosi, è rimasto letteralmente conquistato da questa piccola-grande compagnia teatrale in grembiule blu.



L’ideatrice e regista del progetto, l’insegnante Isabella Narciso, ha dichiarato con orgoglio: “È stato un lavoro di squadra che ha sfruttato appieno le competenze dell’intero team. I bambini sono stati straordinari. Hanno dato tutto, e anche di più.”

Un grazie, ovviamente al team docente al completo: le insegnanti Emanuela Vizziello, Annarita Comanda e Tiziana Di Lena.

E il risultato? Un capolavoro teatrale realizzato in meno di un mese! Una vera impresa, tanto che anche la neo-dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo Semeria, prof.ssa Arcangela Paolicelli, ha voluto salire sul palco per complimentarsi calorosamente con alunni e docenti: “Uno spettacolo perfetto, curato in ogni dettaglio. Un miracolo di creatività e dedizione.”

Presente all’evento anche un ospite d’onore: il prof. Lelio Camassa, docente presso la Facoltà di Scienze della Formazione, esperto di letteratura e cultura medievale. Il suo intervento, colto e coinvolgente, ha dato ulteriore lustro a un’iniziativa che — siamo certi — resterà nel cuore di tutti.

Chissà in cosa si cimenteranno il prossimo anno le maestre?

Qualunque sia la nuova avventura, sarà sicuramente… straordinaria.

Perché la scuola Semeria non è solo una scuola. È un laboratorio di talento, fantasia e meraviglia.