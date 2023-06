Auto d’epoca: Raduno Manta Opel a Policoro

E’ un modello che ha fatto la gioia degli appassionati, dopo il passaggio dei modelli Kadett, Rekord, Ascona e altri. Una vettura dalle linee sinuose proprio come la ‘’Manta’’, una specie ittica… da strada che ha caratterizzato un ventennio buono della casa tedesca Opel, tra gli anni Settanta e Ottanta. Tanti i modelli ammirati in strada o sulle riviste, berline, familiari, sportive nella filiera contrassegnata dalle sigle GT, GTE, S, spaziando dalle A alle B, con le versioni speciali Conrero, TE, Turbomanta, 400 e il siglario contrassegnato dalle ì200, ì240 , Gsì dalle livree corsaiole (azzeccatissimo l’accostamento giallo e nero) che hanno riscosso successo anche nei rally. E qualcuno di questi modelli potranno essere apprezzati sabato 3 giugno a Policoro ( Matera) in occasione del meeting internazionale Opel storiche. Merito di un appassionato come Michele D’Andrea, imprenditore caseario di Policoro, che ha fatto ret con l’Opel Manta Fans Italy. Sono attesi 40 modelli e alcune verranno da lontano, dalle linee sinuose come una manta…



A Policoro il Meeting Internazionale Opel Storiche

Motori e cultura, lo scoppiettante binomio che andrà in scena sabato 3 giugno grazie all’ evento “Le Opel Storiche visitano Policoro” che vedrà la Réunion delle belle Opel Storiche per la prima volta al sud Italia, con più di 30 anni, che si riuniranno nel cuore pulsante della città di Policoro, Piazza Eraclea.

Su idea di Michele D’Andrea, imprenditore caseario di Policoro, da sempre appassionato di auto d’epoca, organizzato dall’ Opel Manta Fans Italy presieduto da Luciano Checcani , l’evento giunge a Policoro per la prima volta e intende fornire una cornice importante alle storiche vetture con lo stemma del fulmine cerchiato percorrendo le strade joniche, miste di cultura e fascino. La città è invitata a partecipare alla bellissima iniziativa che si avvale del Patrocinio del Comune di Policoro, della Provincia di Matera, della Regione Basilicata e della collaborazione dell’associazione “ I colori dell’Anima” e dell’Oasi WWf di Policoro.

Una giornata che si preannuncia indimenticabile per la città ionica che ospita per la prima volta questa storica Réunion che ha potuto contare anche della fondamentale collaborazione della Cosmet di Nicola Rubolino, tra i partner della tappa policorese.

Si partirà alle 08.30 con il ritrovo delle Opel Storiche iscritte presso Piazza Eraclea. Si proseguirà con gli appuntamenti culturali e naturalistici con le visite guidate al Museo Archeologico Nazionale della Siritide a cura del direttore del museo, dott. Carmelo Colelli e all ‘Oasi WWF di Policoro.

Dopo l’ Opel-Pranzo, organizzato per i partecipanti iscritti, con menu tipico Lucano preparato dalla chef Enza Crucinio di “Essenza” con degustazione dei vini “ Cantine Battifarano”, si tornerà in Piazza Eraclea, dove dopo i saluti istituzionali si svolgeranno le premiazioni che permetteranno a tutti coloro che vorranno prendervi parte, di poter ammirare, le meravigliose auto, protagoniste indiscusse dell’intera giornata, targata Opel.