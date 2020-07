Il telefono continuerà a squillare tutta la giornata del 19 luglio .Senza dimenticare i social e l’augurio Quotidiano della sua bella famiglia, di amici e parenti che ci tengono a stargli vicino per i suoi primi 50 anni…E a fargli raggiungere altri traguardi. Pierluigi Diso, avvocato materano di orgogliose radici salentine, con una spiccata propensione da tributarista a far analisi di conto e a chiedere conto nella vita, come in politica, non si nasconde. Tant’è che se qualcuno gli ricorda che la sua lettera fortunata è la Zeta gli si illuminano cuore e occhi. Sì è la zeta di Zorro, e nei duelli verbali con tanto di argomentazioni non è secondo a nessuno. Ma è anche quella della Zona economica speciale Matera-Taranto della quale è coordinatore.



Incontri, relazioni pugliesi, lucane, romane ed anche europee. Nemo proheta in Patria…Ma a lui va bene così. I conti e le soddisfazioni tornano nel lavoro e con tante attestazioni imprenditoriali e politiche che contano, che hanno destato ammirazione e anche un pizzico di invidia . Non si monta la testa, anche perchè ha occhi e cuore per la sua famiglia, per la paziente e dinamica Mariangela e per il piccolo Giuseppe, tifoso della Lazio , del Lecce e del Matera (quando tornerà) come il papà e appassionato del mare gallipolino. Compleanno sulla costa e con tanti inviti a far un altro passo nella politica attiva. Qualcuno come l’amico Nino, ”Pico della Mirandola della politica Materana” e nume tutelare della Zfu Matera, vorrebbe candidarlo a ogni costo alle prossime comunali e anche per le condominiali. C’è tempo. Niente azzardi e poi con la sua esperienza merita di più. Anche perchè si prospetta un ruolo nella Capitale non di poco conto. Quando, come e dove? Un po’ di pazienza e i tasselli del mosaico, come quelli dei primi 50 anni, andranno a posto. Curiosi? Dovete solo aspettare a fare altri auguri. Pierluigi Diso,intanto, saluta in rima e ringrazia con un largo sorriso, per i suoi primi 50 anni. Buon compleanno! Quanto alla torta sarà a forma di ”Z” naturalmente… e con un tocco d’arte, una passione trasferitagli dallo zio Mario.