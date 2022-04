La ricorrenza, i tre lustri di attività del sito web Sassilive, l’ha festeggiata con un maquillage del portale più cliccato da e per la Città dei Sassi. Ci voleva, per renderlo maggiormente funzionale, e meno ”affollato” da una marea di banner, foto, video, notizie che si susseguono senza posa da quel mare magnum della dimensione social, che fa spostare fatti, personaggi, link, situazione da una pagina all’altra in poche frazioni di secondo. E sotto questo aspetto Michele è un razzo, quasi fosse il motore di quel portale. Certo, mantenere certi ritmi non è facile, e talvolta si finisce con il debordare, a scapito della lucidità, ma fa parte dei ritmi del web. In 15 anni ha registrato tanti scoop, qualche scoppola, ma tante soddisfazioni con interviste a personaggi del jet set (alcuni dei quali in incognito a Matera, ma ”catturati” comunque da Michele) della musica, del cinema, dello sport o della tv. O dei social dai milioni di like e follower che non sappiamo se siano veri o di passaggio, come riportano studi e tendenze sui social. Per Michele, a mille per il traguardo raggiunto, si prospetta una nuova fase sulle note di nuove mete. Accanto a una torta con 15 candeline, gli auguri degli amici deejay di M20, Radio Deejay, dal preferito Albertino a Linus ai nuovi arrivi. So, so…Michele, Capolupo, ”Sassilive” per tanti. Pronto come è a festeggiare nel 2023 un altro compleanno… E stavolta, torta, spumante e ”reunion” in discoteca con il dj Michelino di Sassilive. Auguri.