Auguri bimbi. I ”ragazzi” dell’Oasi del sorriso portano le Uova

Lo aveva annunciato e stanno mantenendo fede alla promessa di fare gli auguri di Pasqua ai bimbi dei nostri ospedali, con il dono di un uovo di Pasqua di cioccolato e relativa sorpresa naturalmente…Il cavalieri Giovanni Martinelli, fondatore dell’Associazione Oasi del Sorriso clownterapia Matera onlus, è già in moto per la consegna di sabato 8 aprile all’Ospedale Madonna delle Grazie. Ed è contento come una Pasqua per la ninna nanna n.1408 che dovrà accompagnare il dolce riposa della piccola Giorgia. Auguri a lei e agli altri piccoli che nasceranno, dei quali Matera e l’Italia hanno bisogno…



Oasi del Sorriso Clownterapia Matera Onlus

CLOWNTERAPIA E MUSICOTERAPIA NEGLI OSPEDALI

SABATO 8, CON TURNO 10/12, SAREMO ALL’OSPEDALE DI MATERA,

Anche quest’anno regaleremo ai bambini purtroppo ricoverati e ai nuovi nati, le uova di Pasqua.

Mi hanno prenotato la Ninna Nanna n° 1408 alla nuova nata Giorgia.

Sono ormai tantissimi anni che facciamo Volontariato, i Clowns continuano a diffondere Gioia e Speranza a Bimbi e Adulti a trecentosessanta gradi perché con la loro giocosa apparizione e la Musica restituiscono Umanità, Senso Civico, Solidarietà e Affetto Incondizionato, Sostenendo malati e loro famiglie oltre al Personale Sanitario, perché noi curiamo i Malati non la Malattia ….

La scorsa settimana in Pediatria, una Ragazzina mi ha detto:- mi canti Rose Rosse, gli ho risposto non è una canzone per Bambini, mi ha risposto:- “LA VOGLIO DEDICARE A MIA NONNA CHE NON C’E’ PIU’”.

Siamo presenti negli Ospedali di:- Matera, Policoro e Policlinico di Bari- Neuropsichiatria Infantile.

Con Stima

IL PRESIDENTE

Cav. Uff. Giovanni Martinelli