Auguri, Beberto. E un brindisi ci sta…

Per dirla alla materana sono tre ventine e 12 anni…e numeri e candela sulla torta la dicono tutta di quanto Roberto Linzalone , ‘’Beberto’’ come siamo abituati a chiamarlo in tanti, ci tenga a condividere momenti come questo ( e altri ne verranno) che segnano il suo legame con la Città dei Sassi… dove ‘’chi rompe paga e i Sassi sono suoi’’. Quanto al possesso degli antichi rioni di tufo Beberto ne avrebbe da raccontare, dire a fascicoli settimanali. Ma preferisce la ‘’via orale’’ con un brindisi condiviso con tanti ‘’ Tuguri’’ (auguri) per amici , parenti e conoscenti che con lui hanno posato contenti. Ora tocca a te, Roberto. Attendiamo versi d’un fiato e su carta, magari dedicati anche a Francesco, ultimo inquilino di Santa Marta. A devozione, come avrebbe don Rocchino, il prete dell’Appenino o di via Pennino.