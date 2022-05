Per tanti materani, che lo conoscono dalla prima Repubblica, Enrico Annecchino classe 1942 che oggi – 3 maggio – festeggia le ‘’quattro ventine’’ come si dice in dialetto, la delega all’ assessorato comunale al Turismo ci sta tutta. Soprattutto quando ‘’s’aggira a’ vacant’’ ( si gira a vuoto, senza idee concrete) e ci sono tante ‘’spich vacant ‘’ (spighe vuote) che brillano, si fa per dire, per mediocrità, incapacità e opportunismo. Lo diciamo con cognizione di causa, perché Enrico, quando quasi mezzo secolo fa, nei rioni Sassi ( si scrive con la ‘S’ maiuscola) c’erano silenzio e degrado e la legge speciale di recupero la n.771/86 sarebbe venuta più tardi, aveva colto appieno la potenzialità culturali ed economiche del cuore antico. Come? Ma guardando alla tradizione religiosa e contadina, prendendo la coda di una Cometa sui Sassi, per la prima Natività del presepe vivente, e per la Passione. Lo fece con altri ‘’pazzi’’, per l’epoca, che animarono nel 1974 il Gruppo Teatro Matera. E poi da cosa nacque cosa in quel vicolo Solitario, nel Caveoso, dove oggi è la ‘’storica’ Casa Grotta, che la dinamica figlia Raffaella ha ampliato e fatto crescere nell’offerta delle proposte e nei servizi innovativi, per far conoscere e tramandare tutti gli aspetti della vita della civiltà contadina. Enrico ‘’assessore’’. Carica ad honorem. Perché è onere e servizio da svolgere a tempo pieno. Non è una sparata. Perché è una persona che vuol bene a Matera e ci ragiona sù, con cognizione di causa e indica progetti,percorsi e soluzioni: che si tratti della Festa del 2 Luglio o del Carnevale. Quando tira fuori un’idea ci crede, si confronta e cerca riscontri, fino a rammaricarsi quando le buone proposte ‘’gratuite’’ finiscono alle ortiche… Lui, per esempio, non avrebbe mai rimosso le tre croci di legno sul Golgota della Murgia ,rappresentato in film che hanno fatto la storia del cinema come ‘’ Il Vangelo Secondo Matteo’’ e ‘’ The Passion’’. E potremmo continuare.



Del resto Enrico a Matera ci ha sempre tenuto e ha avuto un ruolo di buon osservatore, da quando portava i calzoni corti . Con suo padre Pasquale era in prima fila al borgo La Martella, https://giornalemio.it/cultura/amarcord-a-la-martella-con-enrico-e-il-papa-pasquale-annecchino/ , per la consegna dei primi alloggi alla gente che aveva lasciato i ‘’ malsani’’ Sassi.

E ora che la ‘coppola’’ copre gli 80? Coltiva i tanti ricordi e progetti per le prossime ‘’ventine’’ in corso d’opera. Oggi contano gli auguri per un altro tassello aggiunto a una vita intensa, visto che trova sempre qualcosa da fare. Conta il calore della famiglia, che è composta oltre che dal “grande Enry”, da mamma Antonia detta Ninetta,dalla sorella maggiore Lucia che vive a Bologna con suo figlio nonché nipote maggiore Giuseppe, poi Anna che ha due figli ,Martina che vive a Bologna e Matteo, Pasquale che vive a Milano e ha due figlie Alessandra e Diana, infine l’imprenditrice turistica Raffaella ‘’ che ha portato avanti l’eredità paterna. Auguri ‘’assessore’’. Attendiamo altri suggerimenti e proposte. Matera ha bisogno di progetti concreti, legati alla sua storia. E dal lavoro di archiviazione di tutto il materiale etnografico ,che ha collezionato in 45 anni della sua straordinaria vita, siamo certi che tirerà fuori un’altra Cometa… per indicare la strada ai Magi degli anni a venire.