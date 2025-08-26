Audiobox amarcord con Pino Saulo e i colori dei Chromogen per Gezziamoci

Sono passati 35 anni buoni o giù di lì, era comunque la Prima Repubblica, ed esperienze uniche risonanti dalle cave alla gravine con quella Audiobox itinerante tra i Sassi e il contado, sono rimaste una pietra miliare della sperimentazione musicale a Matera che ha auto con Materadio ” la festa di Radiotre” una esperienza unica,troppo presto buttata alle ortiche. Irresponsabilità e mediocrità che continuano, purtroppo, hanno fatto il resto e oggi con tanta ipocrisia a strapparsi le veste- ma non a battersi il petto- perché non ci sono eventi culturali e musicali di qualità. Ci ha pensato l’Onyx jazz club con le cinque giornate di Gezziamoci a rispolverare dall’album dei ricordi un laboratorio con Pino Saulo, che visse la stagione di Audiobox con Pinotto Fava, per la serata del 28 agosto all’Hotel del Campo. Poi la musica con i Chromogen nel giardino del jazz. Amarcord, sperimentazione e tanta voglia di stare insieme,perchè chromo è colore…che ravviva il grigio della grafica del festival. Poco male colori e suoni sono nel giardino del jazz.



Il concerto del Gezziamoci a Matera giovedì 28 agosto all’Hotel del Campo

Sboccia Chromogen nel giardino del jazz

Due laboratori estivi con Pino Saulo, uno dei padri di Audiobox, e il dj set di Pierdomenico Niglio. Attive le iniziative di Biglietto sospeso e Attaccati al bus



Dal jazz parlato, nel racconto del giornalista Pino Saulo, al jazz suonato, dai Chromogen, con contaminazioni di altri generi, prima di concludere con un dj set di Pierdomenico Niglio. A proporlo è il cartellone della 38^ edizione del Gezziamoci, il Jazz festival della Basilicata, organizzato dall’associazione culturale materana Onyx Jazz Club. L’appuntamento è in calendario giovedì 28 agosto, a Matera, nel Giardino dell’Hotel Campo, in via Lucrezio.



Nel giardino del jazz, la dimensione assunta da questo spazio verde nelle serate del festival, germoglierà il repertorio di Chromogen, un progetto giovane, moderno e temerario che si muove a cavallo tra jazz, rock e progressive. La band è composta da Matteo Magnaterra, basso e composizione, Matteo Scarcella, sassofono, Vincenzo Messina, batteria. Magnaterra è il timone del progetto che si avvale di tre elementi, sax tenore, basso e batteria, i quali, sfruttando una formazione poco convenzionale, ambiscono ad una ben definita ricerca sonora e timbrica, ottenendo un ampio spazio per dialogo e sperimentazione. Con arrangiamenti sofisticati e una fusione di suoni tradizionali e contemporanei, Chromogen si propone di ridefinire i confini del jazz moderno. La creatività musicale della band tiene insieme jazz e improvvisazione con funk mutante, post-punk spigoloso e un avvolgente soul. Chromogen ha presentato il suo primo lavoro in diversi club e rassegne musicali tra cui Montagnola Republic e Bologna Jazz Festival 2024.



Il concerto avrà inizio alle 21, ma alle 19 sarà preceduto da uno dei laboratori estivi del Gezziamoci: “Pino Saulo il jazz alla radio. La radio tra diffusione e produzione”. Autore, produttore e conduttore radiofonico, il giornalista ha collaborato con Pinotto Fava alla realizzazione di Audiobox, rassegna internazionale di ricerca sonora ospitata a Matera tra la fine degli anni ’80 e 90′, ed ・ da trent’anni responsabile della programmazione jazz di Rai Radio3. Saulo approfondirà i temi delle peculiarità del mezzo radiofonico nella diffusione del jazz e della musica in generale, della dialettica tra la pratica della diffusione (concerti, dirette, interviste, informazioni varie) e quella della produzione (concerti prodotti negli studi, incontri/convegni, interviste approfondite, programmi, dischi).

La serata si concluderà con un altro laboratorio estivo, in programma alle 23, che proporrà il dj set di Pierdomenico Niglio, musicista e produttore materano. Il set è basato su una selezione di brani di musica elettronica con influenze della musica tradizionale delle varie regioni del Mediterraneo, dall’Italia al Marocco, dal Libano alla Francia, con l’obiettivo di creare un flusso musicale mostrando le differenze e le similitudini sonore, armoniche e melodiche che caratterizzano le tante culture che si affacciano su questo mare.



Con “Attaccati al bus” il pubblico del Gezziamoci avrà nuovamente la possibilità di lasciare la propria auto vicino casa e raggiungere il Giardino Hotel del Campo con corse gratuite in bus. L’iniziativa, lanciata quest’anno per la prima volta dall’Onyx, in collaborazione con l’azienda di trasporti Autolinee Petruzzi, ha l’obiettivo di promuovere la sostenibilità e contribuire a tutelare l’ambiente. Le corse saranno in partenza da piazza della Visitazione. Gli orari sono disponibili nel sito onyxjazzclub.com



Sempre valida anche la novità del “Biglietto sospeso”, per andare incontro a chi abitualmente non ha la possibilità di donarsi sorsi di cultura. Ispirata alla tradizione napoletana del “caffè sospeso”, l’idea del “biglietto sospeso” nasce con l’obiettivo di rendere la musica accessibile a tutti. Rivolto ai bambini, alle loro famiglie e agli accompagnatori, il progetto dell’Onyx condiviso da Caritas Diocesana, don Angelo Tataranni e Open Solidarietà, si propone di sostenere l’inclusione sociale e promuovere il benessere psicologico e relazionale di grandi e piccoli attraverso la musica. Sono i soci dell’Onyx a dare vita volontariamente all’iniziativa, alla quale potrà aderire anche il pubblico del Gezziamoci acquistando un biglietto in più nella cartolibreria Montemurro, a Matera, in via delle Beccherie 69.

Biglietti

Prevendite online disponibili dal 30 giugno su TICKETSMS o nella Cartoleria Montemurro, via delle Beccherie 69, Matera, tel. 0835 33.34.11.

Il nostro archivio

L’Onyx Jazz Club, una delle più longeve associazioni sulla scena culturale materana ed iscritta all’Albo delle Associazioni culturali della Regione Basilicata dal 1988, ha festeggiato il 23 gennaio i suoi quarant’anni di attività. Fondata da quattro amici uniti dalla passione del jazz, il suo nome trae origine dall’insegna di uno storico locale jazz di New York, che aprì nel 1927 al 35 West della 52ª Street della City. L’Onyx si connota per un originale percorso che l’ha portata a sviluppare tre principali linee di azione: la programmazione di concerti, la formazione e la valorizzazione dei talenti locali, la produzione di dischi.

Il Gezziamoci è la creatura più prolifica dell’Onyx. Il Jazz Festival della Basilicata coniuga i concerti agli obiettivi della ricerca di nuove espressioni musicali, ma anche della valorizzazione del territorio e della scoperta dei luoghi più suggestivi di Matera e della Basilicata. Fin dalle sue prime edizioni ha ospitato giovani emergenti e musicisti affermati, da Bruno Tommaso a Ettore Fioravanti, da Gianluigi Trovesi a Massimo Urbani, da Paolo Fresu a Roberto Ottaviano, che avrebbero fatto la storia del jazz italiano. Tra le star internazionali Steve Lacy, Richard Galliano, Carl Palmer, gli Oregon, Javier Girotto, Daniel Karlsson. Il Gezziamoci aderisce a JAZZ TAKES THE GREEN la prima rete italiana dei festival jazz ecosostenibili.

