Attraverso Festival con Basso, Bruzzone, Fabi Schettini e tanti altri…

L’evento che si tiene ormai da 11 anni a Dogliani (Cuneo) sta diventando, con i dovuti rapporti, come Sanremo per le attese che crea e le sorprese, di ottimo livello, come sempre per gli ospiti che accoglie e per i temi di stretta attualità che tratta. E così, con tanta attenzione alla valorizzazione di un territorio che spazia dalle Langhe Roero Monferrato all’Appennino piemontese, quanti si recheranno nei centri di quelle zone dal 15 luglio all’11 settembre 2026 potranno incontrare e ascoltare Aldo Cazzullo e Angelo Branduardi, Ascanio Celestini, Eleazaro Rossi, Federico Basso, Luca Bizzarri,Maurizio Lastrico, Niccolò Fabi, Paolo Ruffini, Roberta Bruzzone, Stefano Massini e Vincenzo Schettini. E vi pare poco? Pensateci e prenotate un posto per un evento spettacolo davvero interessante, da seguire dal vivo con i protagonisti della Tv e non solo. Siamo ai primi annunci. Ne seguiranno altri
PRIMI ANNUNCI PER L’EDIZIONE 2026 di
ATTRAVERSO FESTIVAL
Un viaggio nel Piemonte meridionale tra le terre inserite
nella Unesco World Heritage List
dal 15 luglio all’ 11 settembre 2026
Langhe Roero Monferrato e Appennino Piemontese
ALDO CAZZULLO & ANGELO BRANDUARDI,
ASCANIO CELESTINI, ELEAZARO ROSSI,
FEDERICO BASSO, LUCA BIZZARRI,
MAURIZIO LASTRICO, NICCOLO’ FABI,
PAOLO RUFFINI, ROBERTA BRUZZONE,
STEFANO MASSINI, VINCENZO SCHETTINI
Prevendite disponibili
dalle ore 15 di giovedì 19 febbraio 2026
Attraverso Festival annuncia i primi protagonisti della XI edizione e rilancia la propria identità: un progetto culturale diffuso che, tra il 15 luglio e l’11 settembre, tornerà a connettere le colline di Langhe, Roero e Monferrato con l’Appennino Piemontese, attraversando territori riconosciuti dall’UNESCO come Patrimonio dell’Umanità. Non una rassegna itinerante, ma un sistema culturale che mette in rete oltre 25 Comuni tra le province di Asti, Alessandria e Cuneo, trasformando piazze storiche, cortili, castelli, parchi e belvedere in luoghi di produzione e condivisione di contenuti contemporanei.
Anche per il 2026 il cartellone si conferma ricco e trasversale, capace di intrecciare i grandi nomi della scena teatrale contemporanea con scrittori, intellettuali e divulgatori, in un programma che attraversa linguaggi e visioni.
Una proposta che si riflette anche nella varietà dei luoghi coinvolti: dagli scenari naturali alle piazze dei borghi storici, dai castelli agli spazi all’aperto, in dialogo diretto con il territorio, con oltre 25 comuni coinvolti, tra le province di Asti, Alessandria e Cuneo, dove ogni cornice diventa parte integrante dell’esperienza artistica.
Tra i protagonisti di Attraverso Festival 2026 alcuni nomi affermati del panorama nazionale contemporaneo. Artisti capaci di coniugare ironia, racconto e sguardo critico sul presente, portando in scena parole che divertono e fanno riflettere, in un dialogo diretto e autentico con il pubblico.
Per il teatro di parola a grande richiesta di pubblico tornano: Luca Bizzarri con un nuovo spettacolo ispirato al podcast “Non Hanno Un Amico”. Nuovi e vecchi personaggi pubblici a loro volta si adattano allo spirito dei tempi e, purtroppo, ci dice Bizzarri, ora… Non hanno un amico dubbio, che conquista le piazze di Casale Monferrato, Canelli e Savigliano. Maurizio Lastrico, attore, comico e cabarettista dal talento eclettico, in scena a Gavi con Sul Lastrico, spettacolo che fonde teatro, stand-up e cabaret per raccontare “semplicemente” l’essere umano con ironia, poesia e intensità
A Nizza Monferrato e Grinzane Cavour, Federico Basso — fresco protagonista del DopoFestival di Sanremo 2026 al fianco di Nicola Savino — porta sul palco tutta la sua verve comica in un monologo che raccoglie gli anni di esperienza accumulati sui palchi e nelle trasmissioni più popolari. Attraverso il suo sguardo vedremo la vita di tutti i giorni sotto diverse sfaccettature: un filtro del tutto originale che vi consentirà di cogliere aspetti della vita quotidiana spesso trascurati.
Federico Basso
Dissacrante, spietato, irresistibile è Eleazaro Rossi che torna sul palco con il nuovo spettacolo in scena a Novi Ligure e Cherasco, per un viaggio tra il tragicomico e l’esistenziale che non risparmia niente e nessuno — tanto meno sé stesso. Capace di alternare l’assurdo alla filosofia, la comicità più tagliente all’autocritica più spietata.
Per la prima volta ospite di Attraverso Festival, a Saluzzo e Rocca Grimalda, l’interprete e conduttore Paolo Ruffini porta in scena Presente, un recital, un monologo, un dialogo, un’occasione per riflettere sul (nostro) tempo. Convinto che il teatro possa essere strumento di vera trasformazione sociale, Ruffini ha fatto dell’inclusione delle persone con disabilità una cifra artistica inconfondibile: da anni collabora con la Compagnia Mayor von Frinzius, ensemble composto prevalentemente da attori con sindrome di Down, con cui ha costruito spettacoli capaci di abbattere pregiudizi e toccare il pubblico nel profondo.
Paolo Ruffini
Le voci autorevoli e trasversali di Roberta Bruzzone, che arriva a Saluzzo con Amami da Morire, un viaggio teatrale intenso e coinvolgente che esplora le dinamiche oscure di relazioni apparentemente d’amore ma intrise di controllo, dipendenza e manipolazione; e di Stefano Massini, narratore civile e raffinato interprete del nostro tempo, ospite a Cherasco con La ricerca della felicità e a Cassano Spinola con L’alfabeto delle emozioni.
Roberta Bruzzone
In scena ad Alba, con la sua narrazione lucida e potente, Ascanio Celestini racconta con sensibilità e senza retorica le vite dimenticate delle periferie, dando voce ai Poveri cristi della società. Con il suo talento nel narrare storie tratte dalla memoria collettiva, ogni sua esibizione lascia il pubblico trasformato, offrendo nuovi spunti di riflessione.
“La fisica dell’estate” è il coinvolgente spettacolo live del professore Vincenzo Schettini a San Cristoforo dove si esplorerà la fisica attraverso fenomeni estivi quotidiani come il sole, il mare, e il vento. Con esperimenti interattivi, il celebre divulgatore pugliese propone una lezione-spettacolo adatta a tutti (studenti, famiglie, curiosi) per comprendere la scienza che ci circonda in vacanza.
E poi, per la musica e la parola d’autore, Niccolò Fabi, artista raffinato e poeta del quotidiano, ospite al Parco La Zizzola di Bra. E, rimanendo in provincia di Cuneo, nel parco del Museo dell’Ingenio di Busca, un appuntamento di straordinaria risonanza: il dialogo tra il racconto storico e la grande canzone d’autore con Aldo Cazzullo e Angelo Branduardi in Francesco. Uno spettacolo che si inserisce a pieno titolo nelle celebrazioni nazionali e internazionali per gli 800 anni dalla morte di San Francesco d’Assisi — scomparso il 3 ottobre 1226 — un anniversario che nel 2026 ha assunto dimensioni straordinarie, con Papa Leone XIV che ha indetto un Anno Giubilare speciale in suo onore. La voce e il liuto di Branduardi, tra i massimi interpreti della musica medievale e francescana, s’intrecciano con la narrativa storica di Cazzullo in un viaggio tra fede, poesia e memoria collettiva.
Niccolò Fabi
Il dettaglio dei primi annunci
Mercoledì 15 luglio
SALUZZO (CN), Piazza Montebello 1 – Il Quartiere
ore 21.00, ingresso 27 €
PAOLO RUFFINI Presente
Giovedì 16 luglio
ROCCA GRIMALDA (AL), Belvedere Marconi
ore 21.00, ingresso 27 €
PAOLO RUFFINI Presente
Venerdì 17 luglio
ALBA (CN), Arena Guido Sacerdote
Ore 21.00, ingresso 22 €
ASCANIO CELESTINI Poveri cristi
Martedì 21 Luglio 2026
SAVIGLIANO (CN), Piazza Misericordia
ore 21.00, ingresso 25 €
LUCA BIZZARRI in Non hanno un amico dubbio
Martedì 21 Luglio 2026
SAN CRISTOFORO (AL), Parco del Castello
ore 21.00, ingresso 20 €
VINCENZO SCHETTINI La fisica dell’estate
Venerdì 24 luglio
GAVI (AL), Tenuta La Centuriona
ore 21.00, ingresso 27 €
MAURIZIO LASTRICO Sul lastrico
Venerdì 24 luglio
CHERASCO (CN), Piazza Arco del Belvedere
ore 21.00, ingresso 25 €
STEFANO MASSINI La ricerca della felicità
Sabato 25 luglio
BRA (CN), Parco della Zizzola
ore 21.00, ingresso 25 €
NICCOLO’ FABI Estate 2026
Domenica 26 luglio
CHERASCO (CN), Piazza Arco del Belvedere
ore 21.00, ingresso 27 €
ELEAZARO ROSSI
Mercoledì 29 luglio
SALUZZO (CN), Piazza Montebello 1 – Il Quartiere
ore 21.00, ingresso 25 €
ROBERTA BRUZZONE Amami da morire
Mercoledì 29 luglio
CASSANO SPINOLA (AL), Belvedere San Martino di Gavazzana
ore 21.00, ingresso 25 €
STEFANO MASSINI L’alfabeto delle emozioni
Giovedì 6 Agosto
Busca (CN), Museo dell’Ingenio
ore 21.00, ingresso 30 €
ALDO CAZZULLO e ANGELO BRANDUARDI in Francesco
Lunedì 31 Agosto
NIZZA MONFERRATO (AT), Piazza Martiri di Alessandria
ore 21.00, ingresso 25 €
FEDERICO BASSO in Profilo Basso
Mercoledì 2 Settembre
Canelli (AT), Teatro Balbo
ore 21.00, ingresso 25 €
LUCA BIZZARRI Non hanno un amico dubbio
Giovedì 3 Settembre
Casale Monferrato, Cortile di Palazzo Langosco
ore 21.00, ingresso 25 €
LUCA BIZZARRI Non hanno un amico dubbio
Giovedì 3 Settembre
GRINZANE CAVOUR (CN), Castello
ore 21.00, ingresso 25 €
FEDERICO BASSO in Profilo Basso
Venerdì 11 settembre
NOVI LIGURE (Al), Teatro Marenco
ore 21.00, ingresso 30 €
ELEAZARO ROSSI
I biglietti per gli spettacoli sono disponibili tramite il circuito www.mailticket.it
Info
www.attraversofestival.it
facebook.com/ATTRAVERSOFESTIVAL/
instagram.com/attraversofestival/
Ufficio Stampa Attraverso Festival
Las Chicas laschicas@adfarm.it cocchi ballaira 3356831591 / federica ceppa 3355931571
Glenda Gamba glenda@hiroshimamonamour.org – cell 338 8612805
Attraverso Festival con Basso, Bruzzone, Fabi Schettini e tanti altri…
