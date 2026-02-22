Attraverso Festival con Basso, Bruzzone, Fabi Schettini e tanti altri…

L’evento che si tiene ormai da 11 anni a Dogliani (Cuneo) sta diventando, con i dovuti rapporti, come Sanremo per le attese che crea e le sorprese, di ottimo livello, come sempre per gli ospiti che accoglie e per i temi di stretta attualità che tratta. E così, con tanta attenzione alla valorizzazione di un territorio che spazia dalle Langhe Roero Monferrato all’Appennino piemontese, quanti si recheranno nei centri di quelle zone dal 15 luglio all’11 settembre 2026 potranno incontrare e ascoltare Aldo Cazzullo e Angelo Branduardi, Ascanio Celestini, Eleazaro Rossi, Federico Basso, Luca Bizzarri,Maurizio Lastrico, Niccolò Fabi, Paolo Ruffini, Roberta Bruzzone, Stefano Massini e Vincenzo Schettini. E vi pare poco? Pensateci e prenotate un posto per un evento spettacolo davvero interessante, da seguire dal vivo con i protagonisti della Tv e non solo. Siamo ai primi annunci. Ne seguiranno altri

Attraverso Festival annuncia i primi protagonisti della XI edizione e rilancia la propria identità: un progetto culturale diffuso che, tra il 15 luglio e l’11 settembre, tornerà a connettere le colline di Langhe, Roero e Monferrato con l’Appennino Piemontese, attraversando territori riconosciuti dall’UNESCO come Patrimonio dell’Umanità. Non una rassegna itinerante, ma un sistema culturale che mette in rete oltre 25 Comuni tra le province di Asti, Alessandria e Cuneo, trasformando piazze storiche, cortili, castelli, parchi e belvedere in luoghi di produzione e condivisione di contenuti contemporanei.

Anche per il 2026 il cartellone si conferma ricco e trasversale, capace di intrecciare i grandi nomi della scena teatrale contemporanea con scrittori, intellettuali e divulgatori, in un programma che attraversa linguaggi e visioni.

Una proposta che si riflette anche nella varietà dei luoghi coinvolti: dagli scenari naturali alle piazze dei borghi storici, dai castelli agli spazi all’aperto, in dialogo diretto con il territorio, con oltre 25 comuni coinvolti, tra le province di Asti, Alessandria e Cuneo, dove ogni cornice diventa parte integrante dell’esperienza artistica.

Tra i protagonisti di Attraverso Festival 2026 alcuni nomi affermati del panorama nazionale contemporaneo. Artisti capaci di coniugare ironia, racconto e sguardo critico sul presente, portando in scena parole che divertono e fanno riflettere, in un dialogo diretto e autentico con il pubblico.

Per il teatro di parola a grande richiesta di pubblico tornano: Luca Bizzarri con un nuovo spettacolo ispirato al podcast “Non Hanno Un Amico”. Nuovi e vecchi personaggi pubblici a loro volta si adattano allo spirito dei tempi e, purtroppo, ci dice Bizzarri, ora… Non hanno un amico dubbio, che conquista le piazze di Casale Monferrato, Canelli e Savigliano. Maurizio Lastrico, attore, comico e cabarettista dal talento eclettico, in scena a Gavi con Sul Lastrico, spettacolo che fonde teatro, stand-up e cabaret per raccontare “semplicemente” l’essere umano con ironia, poesia e intensità

A Nizza Monferrato e Grinzane Cavour, Federico Basso — fresco protagonista del DopoFestival di Sanremo 2026 al fianco di Nicola Savino — porta sul palco tutta la sua verve comica in un monologo che raccoglie gli anni di esperienza accumulati sui palchi e nelle trasmissioni più popolari. Attraverso il suo sguardo vedremo la vita di tutti i giorni sotto diverse sfaccettature: un filtro del tutto originale che vi consentirà di cogliere aspetti della vita quotidiana spesso trascurati.



Federico Basso

Dissacrante, spietato, irresistibile è Eleazaro Rossi che torna sul palco con il nuovo spettacolo in scena a Novi Ligure e Cherasco, per un viaggio tra il tragicomico e l’esistenziale che non risparmia niente e nessuno — tanto meno sé stesso. Capace di alternare l’assurdo alla filosofia, la comicità più tagliente all’autocritica più spietata.

Per la prima volta ospite di Attraverso Festival, a Saluzzo e Rocca Grimalda, l’interprete e conduttore Paolo Ruffini porta in scena Presente, un recital, un monologo, un dialogo, un’occasione per riflettere sul (nostro) tempo. Convinto che il teatro possa essere strumento di vera trasformazione sociale, Ruffini ha fatto dell’inclusione delle persone con disabilità una cifra artistica inconfondibile: da anni collabora con la Compagnia Mayor von Frinzius, ensemble composto prevalentemente da attori con sindrome di Down, con cui ha costruito spettacoli capaci di abbattere pregiudizi e toccare il pubblico nel profondo.​​



Paolo Ruffini

Le voci autorevoli e trasversali di Roberta Bruzzone, che arriva a Saluzzo con Amami da Morire, un viaggio teatrale intenso e coinvolgente che esplora le dinamiche oscure di relazioni apparentemente d’amore ma intrise di controllo, dipendenza e manipolazione; e di Stefano Massini, narratore civile e raffinato interprete del nostro tempo, ospite a Cherasco con La ricerca della felicità e a Cassano Spinola con L’alfabeto delle emozioni.



Roberta Bruzzone

In scena ad Alba, con la sua narrazione lucida e potente, Ascanio Celestini racconta con sensibilità e senza retorica le vite dimenticate delle periferie, dando voce ai Poveri cristi della società. Con il suo talento nel narrare storie tratte dalla memoria collettiva, ogni sua esibizione lascia il pubblico trasformato, offrendo nuovi spunti di riflessione.

“La fisica dell’estate” è il coinvolgente spettacolo live del professore Vincenzo Schettini a San Cristoforo dove si esplorerà la fisica attraverso fenomeni estivi quotidiani come il sole, il mare, e il vento. Con esperimenti interattivi, il celebre divulgatore pugliese propone una lezione-spettacolo adatta a tutti (studenti, famiglie, curiosi) per comprendere la scienza che ci circonda in vacanza.

E poi, per la musica e la parola d’autore, Niccolò Fabi, artista raffinato e poeta del quotidiano, ospite al Parco La Zizzola di Bra. E, rimanendo in provincia di Cuneo, nel parco del Museo dell’Ingenio di Busca, un appuntamento di straordinaria risonanza: il dialogo tra il racconto storico e la grande canzone d’autore con Aldo Cazzullo e Angelo Branduardi in Francesco. Uno spettacolo che si inserisce a pieno titolo nelle celebrazioni nazionali e internazionali per gli 800 anni dalla morte di San Francesco d’Assisi — scomparso il 3 ottobre 1226 — un anniversario che nel 2026 ha assunto dimensioni straordinarie, con Papa Leone XIV che ha indetto un Anno Giubilare speciale in suo onore. La voce e il liuto di Branduardi, tra i massimi interpreti della musica medievale e francescana, s’intrecciano con la narrativa storica di Cazzullo in un viaggio tra fede, poesia e memoria collettiva.



Niccolò Fabi

Il dettaglio dei primi annunci

Mercoledì 15 luglio

SALUZZO (CN), Piazza Montebello 1 – Il Quartiere

ore 21.00, ingresso 27 €

PAOLO RUFFINI Presente

Giovedì 16 luglio

ROCCA GRIMALDA (AL), Belvedere Marconi

ore 21.00, ingresso 27 €

PAOLO RUFFINI Presente

Venerdì 17 luglio

ALBA (CN), Arena Guido Sacerdote

Ore 21.00, ingresso 22 €

ASCANIO CELESTINI Poveri cristi

Martedì 21 Luglio 2026

SAVIGLIANO (CN), Piazza Misericordia

ore 21.00, ingresso 25 €

LUCA BIZZARRI in Non hanno un amico dubbio

Martedì 21 Luglio 2026

SAN CRISTOFORO (AL), Parco del Castello

ore 21.00, ingresso 20 €

VINCENZO SCHETTINI La fisica dell’estate

Venerdì 24 luglio

GAVI (AL), Tenuta La Centuriona

ore 21.00, ingresso 27 €

MAURIZIO LASTRICO Sul lastrico

Venerdì 24 luglio

CHERASCO (CN), Piazza Arco del Belvedere

ore 21.00, ingresso 25 €

STEFANO MASSINI La ricerca della felicità

Sabato 25 luglio

BRA (CN), Parco della Zizzola

ore 21.00, ingresso 25 €

NICCOLO’ FABI Estate 2026

Domenica 26 luglio

CHERASCO (CN), Piazza Arco del Belvedere

ore 21.00, ingresso 27 €

ELEAZARO ROSSI

Mercoledì 29 luglio

SALUZZO (CN), Piazza Montebello 1 – Il Quartiere

ore 21.00, ingresso 25 €

ROBERTA BRUZZONE Amami da morire

Mercoledì 29 luglio

CASSANO SPINOLA (AL), Belvedere San Martino di Gavazzana

ore 21.00, ingresso 25 €

STEFANO MASSINI L’alfabeto delle emozioni

Giovedì 6 Agosto

Busca (CN), Museo dell’Ingenio

ore 21.00, ingresso 30 €

ALDO CAZZULLO e ANGELO BRANDUARDI in Francesco

Lunedì 31 Agosto

NIZZA MONFERRATO (AT), Piazza Martiri di Alessandria

ore 21.00, ingresso 25 €

FEDERICO BASSO in Profilo Basso

Mercoledì 2 Settembre

Canelli (AT), Teatro Balbo

ore 21.00, ingresso 25 €

LUCA BIZZARRI Non hanno un amico dubbio

Giovedì 3 Settembre

Casale Monferrato, Cortile di Palazzo Langosco

ore 21.00, ingresso 25 €

LUCA BIZZARRI Non hanno un amico dubbio

Giovedì 3 Settembre

GRINZANE CAVOUR (CN), Castello

ore 21.00, ingresso 25 €

FEDERICO BASSO in Profilo Basso

Venerdì 11 settembre

NOVI LIGURE (Al), Teatro Marenco

ore 21.00, ingresso 30 €

ELEAZARO ROSSI

I biglietti per gli spettacoli sono disponibili tramite il circuito www.mailticket.it

Info

www.attraversofestival.it

facebook.com/ATTRAVERSOFESTIVAL/

instagram.com/attraversofestival/



Ufficio Stampa Attraverso Festival

Las Chicas laschicas@adfarm.it cocchi ballaira 3356831591 / federica ceppa 3355931571

Glenda Gamba glenda@hiroshimamonamour.org – cell 338 8612805