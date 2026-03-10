Attracca a Matera la mostra del velista Straulino, figlio del mare e padrone del vento

E il titolo sintetizza figura e traguardi raggiunti da quell’ufficiale della marina italiana del secolo scorso, che raggiunse traguardi da trionfatore in varie competizioni e con una sfida continua con sé stesso e con il mare. Agostino Straulino sarà il protagonista di una mostra che la Lega navale Italiano ha fatto attraccare …al molo della Città dei Sassi, per l’anno da capitale mediterranea della cultura e del dialogo con Tetouan (Marocco).Ed è in assoluto la prima,che sposa in pieno spirito e contenuti della cultura mediterranea. Il taglio del nastro è per venerdì 13 marzo, alle 18.30,in via Fiorentini 107 presso l’Ipogeo Culturale della Lega Navale Italiana – Sezione Matera Magna Grecia.



Mostra “Agostino Straulino. Marinaio, ufficiale, sportivo” inaugurazione venerdì 13 marzo alle ore 18,30

Una mostra per raccontare il mare mentre Matera si prepara al 2026.

La Lega Navale Italiana – Sezione Matera Magna Grecia, in collaborazione con la Presidenza Nazionale della Lega Navale Italiana e con il Cantiere della Memoria, inaugura a Matera la mostra “Agostino Straulino. Marinaio, ufficiale, sportivo”, un percorso espositivo dedicato alla figura di uno dei più grandi protagonisti della marineria e dello sport italiano del Novecento.

L’inaugurazione è prevista venerdì 13 marzo alle ore 18:30 presso l’Ipogeo Culturale della Lega Navale Italiana – Sezione Matera Magna Grecia, in via Fiorentini 107.

L’iniziativa assume un significato particolare nel momento in cui la città si avvia verso l’apertura del percorso di Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026, offrendo un contributo culturale che mette in relazione la storia, l’identità e l’immaginario della città con la dimensione del mare.

Attraverso documenti, immagini e materiali dedicati alla straordinaria vicenda umana e sportiva di Agostino Straulino, la mostra racconta il valore della navigazione, dello spirito marinaro e della cultura del mare come patrimonio condiviso della storia italiana e mediterranea. La figura di Straulino – ufficiale di Marina, campione olimpico e simbolo di disciplina, competenza e passione per il mare – diventa così occasione per riflettere sul ruolo della marittimità nella costruzione di una cultura del dialogo e della cooperazione tra i popoli.



Per Matera, città dell’entroterra ma profondamente legata alla dimensione mediterranea della propria storia, questa iniziativa rappresenta anche un modo per costruire un ponte simbolico tra la città dei Sassi e il mare, un rapporto che la Lega Navale Italiana promuove attraverso attività culturali, educative e formative rivolte alle giovani generazioni.

La mostra si inserisce infatti in un più ampio programma di iniziative con cui la Lega Navale Italiana – Sezione Matera Magna Grecia intende offrire alla città un contributo concreto al percorso che condurrà al 2026, rafforzando il dialogo tra cultura, mare, educazione civica e identità mediterranea.

In questa prospettiva, l’esposizione dedicata ad Agostino Straulino diventa non solo un momento di memoria storica, ma anche un segno culturale e simbolico della volontà di Matera di aprirsi al Mediterraneo, valorizzando la dimensione del mare come spazio di incontro, conoscenza e cooperazione.

La mostra sarà aperta al pubblico dal 13 al 20 marzo 2026, dal martedì alla domenica, con i seguenti orari:

Mattina: 10:00 – 12:00

Pomeriggio: 17:00 – 19:00

Per informazioni: +39 333 77 30 937

Con questa iniziativa la Lega Navale Italiana rinnova il proprio impegno a favore della diffusione della cultura del mare, offrendo alla città di Matera un contributo culturale coerente con la sua vocazione mediterranea e con il percorso che la porterà a essere sempre più luogo di dialogo tra culture, territori e comunità.

