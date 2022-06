Atrio Prefettura Matera, concerto per la Festa della Repubblica

Giovedì 2 giugno, alle ore 20, nell’Atrio del Palazzo della Prefettura di Matera si terrà il tradizionale concerto per la Festa della Repubblica offerto dal Conservatorio Egidio Romualdo Duni di Matera.

Il Concerto rientra nel progetto “Pianeta Schubert” organizzato dal Conservatorio materano e prevede l’esibizione dell’Orchestra della classe di Esercitazioni Orchestrali dell’Istituzione di Alta Formazione Musicale della Città dei Sassi.

Deborah Tarantini dirigerà per l’occasione di Franz Schubert l’Ouverture nello Stile Italiano, la Sinfonia n.8 detta Incompiuta e la Sinfonia n.6. Il Concerto sarà introdotto dall’esecuzione dell’Inno di Italia in onore della Repubblica Italiana.

Pianeta Schubert si realizza in collaborazione con La Prefettura di Matera, L’Università della Basilicata, Il Museo Nazionale di Matera e l’Orchestra Sinfonica di Matera.

L’ingresso al concerto sarà riservato a causa dell’esiguo spazio per il pubblico e per motivi di sicurezza il concerto sarà trasmesso in diretta televisiva su TRMh24 Digitale Terrestre canale 16 Basilicata/Puglia, SKY e Tivùsat 519. La produzione sarà interamente fruibile in streaming su TRMtv.it, sulla pagina Facebook.com/trmtv e sulle APP gratuite “TRMtv” per Android su Google Play e per iOs sull’APP store di iTunes.