Asta delle opere donate a sostegno del Matera Pride 2023

Giovedì 13 luglio 2023 -ore 19,00- al T.A.M. – Tower Art Museum in via Ridola 13 a Matera è in programma l’asta di beneficienza delle opere d’arte donate da artistƏ che hanno risposto alla Open Call per la raccolta fondi a sostegno del Matera Pride 2023. L’iniziativa è organizzata dal coordinamento del Matera Pride 2023, in collaborazione con il T.A.M. – Tower Art Museum e il progetto “Volevo solo aprire un museo”. “Il coordinamento Matera X Pride -si legge in una nota- nei giorni scorsi ha avviato una call che fa parte della campagna di raccolta fondi per autofinanziare il Matera Pride 2023, l’evento della comunità queer in programma il 22 luglio prossimo per prevenire ogni forma di discriminazione legata all’orientamento sessuale e all’identità di genere attraverso la conoscenza e l’educazione. Il risultato della open call si è concretizzato nella donazione di 18 opere di diverso genere e manifattura ma tutte di grande valore artistico e simbolico. L’iniziativa “Asta di beneficienza” a supporto del Matera Pride 2023 sarà moderata da Enrico Filippucci e si svolgerà presso il T.A.M. in Via Domenico Ridola 13. Le opere possono essere visionate sui canali social ufficiali del Matera Pride 2023 e presso il T.A.M. Si ringrazia per la generosità, collaborazione e disponibilità tutti gli artisti coinvolti: Antonella Bubble Claudia Pentasuglia, Raffaele Pentasuglia, Team Art Studio, Pino Oliva, Mimmo Taccardi, Nicole Ricciardulli, Gaia Light, Dario Carmentano, Stefano Siggillino, Dacia Arte, Giulia De Pace, Paolo Scozzafava, Pino Lauria, Dalila Taddeo e Ensa Naturart, che, hanno recepito e sostenuto la causa e il progetto Matera Pride 2023, mettendo a disposizione la loro creatività, il loro talento e il loro tempo prezioso. Ribadendo che il Matera Pride 2023 è caratterizzato dai temi e colori LGBTQIA+ ma è al contempo il Pride di TUTTI, nessuno escluso, il Coordinamento Matera X Pride vi aspetta numerosi all’evento!” “L’arte rende tangibile la materia di cui sono fatti i sogni – dichiara il direttore creativo del Matera Pride 2023, Stefano Siggillino – e coniugare l’arte e i diritti civili è l’obiettivo principale della nostra organizzazione. Lasciare che un* artista si esprima liberamente è un diritto e un vantaggio per la società. Allo stesso modo le persone, indistintamente, devono avere il diritto di vivere liberamente la propria sessualità senza discriminazione di genere, etnia e cultura per non perdere la libertà di essere umani”.

