Assegnate all’IIS ” G.B Pentasuglia” borse di studio dedicate a Francesco Guglielmucci

Sulle ali del ricordo e di quell’arma azzurra servita fino alla fine con spirito di sacrificio, dedizione e tanta ambizione. Le borse di studio assegnate ad allievi dell’IIS ‘’ G.B. Pentasuglia di Matera, intitolate al luogotenente Francesco Antonio Gugliemucci, hanno valore e significato precisi. Tocca agli studenti dimostrare sul campo di raggiungere precisi obiettivi a scuola, nella vita e poi nel mondo del lavoro. Nel comunicato di presentazione dell’evento spirito e obiettivi del premio avvenuto alla presenza dei famigliari del luogotenente Guglielmucci, del preside e dei docenti della scuola e dell’Associazione Gian Franco Lupo. Sono stati premiati 1 posto 2Bm Allegretti Nicolò’ (2Bm), 2 posto Acquasanta Michele ( 4Am) e al 3 posto Barbaro Davide (2As )



COMUNICATO STAMPA

CERIMONIA DI PREMIAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO DEDICATE AL LUOGOTENENTE

FRANCESCO ANTONIO GUGLIELMUCCI

– II EDIZIONE –

Matera, maggio 2026

L’Associazione Gian Franco Lupo e la famiglia Guglielmucci, in collaborazione con l’IIS “G. B. Pentasuglia” di Matera, annunciano la cerimonia di premiazione delle tre borse di studio dedicate al Luogotenente dell’Aeronautica Militare Francesco Antonio Guglielmucci. Guglielmucci, già in servizio presso il 36^ Stormo Caccia Gioia del Colle (BA), è scomparso in un tragico incidente stradale il 05.06.2024 a Grosseto, dove era in missione. Purtroppo anche suo figlio Vincenzo, anch’egli atleta e studente brillante, ci ha lasciati il 04.08.2025, al termine di una dura battaglia contro una grave malattia.

L’evento si terrà il 25 maggio 2026 alle ore 10:00, presso l’Aula Magna dell’Istituto l’IIS “G. B. Pentasuglia” di Matera.



L’iniziativa premia gli studenti più meritevoli che si distinguano non solo per i risultati scolastici, ma anche per il loro impegno nell’atletica leggera. Guglielmucci, ex studente dell’Istituto, si era distinto sia nel settore della Meccanica sia nel mondo sportivo, come tecnico, allenatore e dirigente della Polisportiva Rocco Scotellaro.

Il Memorial vuole insegnare che lo sport non è solo competizione, ma un modo di vivere fondato su valori che restano anche quando la vita è fragile o ingiusta. La storia di Francesco Antonio e Vincenzo – un padre atleta, educatore e servitore dello stato, e un figlio studente e sportivo che ha affrontato la malattia con dignità – diventa un modello concreto e vicino ai giovani.

Durante la cerimonia verranno premiati gli studenti vincitori delle borse di studio, secondo la graduatoria stilata sulla base dei criteri previsti dal bando:

● 1° classificato: 300€

● 2° classificato: 200€

● 3° classificato: 100€

Alla cerimonia parteciperanno autorità militari, civili e religiose e espressioni locali del volontariato, dello sport, della cultura, rappresentanti dell’Associazione Gian Franco Lupo, della famiglia Guglielmucci e del corpo docente dell’Istituto Pentasuglia.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare i seguenti recapiti:

● L’I.I.S. “G. B. Pentasuglia” di Matera. Il Preside Michele Ventrelli. Tel. 333 423 0552

● L’associazione Gian Franco Lupo. Il Presidente Michele Lupo. Tel. 333 116 6887

● La famiglia Guglielmucci. Il Referente Francesco Festa. Tel. 329 376 5048