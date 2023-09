Assalti Frontali aprono la rassegna Dischi Parlanti alle Officine Cantelmo di Lecce

Assalti Frontali, O’ Zulù e Caterina Bianco, Luca Basile e Nu-Shu sono gli ospiti di Dischi Parlanti. Dal 30 settembre al 28 ottobre le Officine Cantelmo di Lecce propongono un’interessante sessione autunnale della rassegna, promossa in collaborazione con Coolclub e Radio Wau, inserita nella programmazione Puglia Sounds Circuito dei Luoghi 2023 della Regione Puglia (operazione finanziata a valere su Por Puglia Fesr-Fse 2014/2020 – Asse VI Azione 6.8 – “Palinsesto PP-Tpp Puglia. Riscopri la meraviglia 2023″). Primo appuntamento sabato 30 settembre (ore 21 – ingresso 5 euro) con una tappa del tour “Courage” degli Assalti Frontali, una pietra miliare nella storia del rap italiano. Fondata a Roma nel 1989, la band ha contribuito in modo significativo a plasmare il panorama musicale urbano del Paese. Il loro impegno sociale e le liriche incisive li hanno resi non solo un gruppo musicale, ma anche una voce di protesta e di cambiamento. Il tour “Courage” è la testimonianza più recente della loro eredità artistica. “Courage” tratteggia l’ultimo capitolo discografico degli Assalti Frontali, un lavoro che fonde maestria musicale e rilevanza sociale. L’album affronta tematiche attuali e cruciali, consegnando al pubblico una raccolta di brani potenti e coinvolgenti, un invito a riflettere e a reagire, incitando alla consapevolezza e all’azione. La serata si aprirà con le selezioni di Radio Wau, un’intervista agli Assalti Frontali, per conoscere da vicino la storia, l’ispirazione e le sfide che hanno plasmato la carriera del gruppo guidato da MilitantA e PolG e le esibizioni di Gentle T, Nico Castromassi, Zeboh e Vincenzo Kira.

Sabato 21 ottobre (ore 21 – ingresso 5 euro) serata da non perdere con Luca ‘O Zulù Persico cantante e leader dei 99 Posse e l’eclettica violinista Caterina Bianco in scena con “Vio-Lenti”, uno spettacolo tra musica e parole che ripercorre trent’anni di carriera.

Domenica 22 ottobre (ore 21 – ingresso gratuito) il violoncellista e compositore Luca Basile, accompagnato dal producer Domenico Stricchiola, presenterà i brani del suo album d’esordio “Il Viaggio”.

Sabato 28 ottobre (ore 21 – ingresso gratuito) i Nu-Shu – Carmine Tundo e Giuseppe Calabrese – presenteranno in anteprima i brani di DOX, secondo album del duo in uscita per Discographia Clandestina. Tutti i concerti saranno preceduti dalle interviste agli ospiti a cura di RadioWau.