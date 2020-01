…Il titolo ci sta tutto per descrivere quello che l’associazione culturale ARTEria sta mettendo in campo per l’Epifania: musica, teatro e incisioni da ascoltare dove vi pare. Segnaliamo e con piacere la rappresentazione, ormai di successo, che abbiamo apprezzato in passato in Casa Cava del lavoro “Il Canto del pane” che riallaccia idealmente a quanto di buono assaporato, visto e sentito, a cavallo dell’anno di Matera capitale europea della cultura,sulla memoria della gente dei rioni Sassi. E naturalmente con le dovute rivisitazioni, adattamenti e sensibilità interpretative dei protagonisti. Una sfornata attesa, che riconcilia con la cultura del fare, scoprire, consolidare, utilizzando le note della tradizione, delle identità dei luoghi e dei suoni e con un pizzico di improvvisazioni che non guastano, sopratutto se vengono dal piano di Loredana Paolicelli. Programma fitto ad ARTEria e con la possibilità, oltre agli spettacoli, di assaggiare cose buone…

LA NOTA SUGLI EVENTI IN PROGRAMMA DAL 4 AL 6 FEBBRAIO

Si annunciano i due prossimi appuntamenti che ARTEria organizzerà per la fine della rassegna 2019 del VIVAVERDI Multikulti XXIII edizione 2019

Evento storicizzato finanziato da Comune di Matera e regione Basilicata e sostenuto da partner tecnici e DDS sponsor quali

TRMtv media partner

Digimat srl

Vini Laluce

Masseria Riccardi

Emmeduesalumi

Consorzio di tutela del Pane di Matera

Gli appuntamenti della tranche autunnale a partire da novembre si sono svolti all’insegna delle presentazioni delle nuove produzioni discografiche realizzate da artisti di grande levatura e prestigio nazionale . Su questa scia continueranno le presentazioni discografiche anche nella tranche primaverile del 2020 a cura anche dell’IMAIE. (ARTErìa è vincitrice del Bando della Nuova IMAIE per la tutela degli esecutori e delle nuove produzioni di artisti italiani provenienti da tante regioni )

Questi i due prossimi appuntamenti di ARTEria

Sabato 4 gennaio ore 20:30

Sala di ARTEria di Vico XX settembre 2 Matera

DOUBLE FACE

Presentazione CD Gianfranco Menzella concerto jazz



Gianfranco Menzella sax tenore

Andrea Sabatino tromba,

Fabio Delle Foglie batteria,

Bruno Montrone organo,

CURRICULUM

di Menzella Gianfranco

Nato a Matera nel 1978 si è diplomato in sassofono nel 2000 presso il Conservatorio di musica “E. Duni” di Matera, sotto la guida del M° Vito Soranno con il massimo dei voti e la lode e nel 2004 ha conseguito il diploma in musica jazz presso il Conservatorio “T.Schipa” di Lecce sotto la guida del M° Luigi Bubbico, ha partecipato a numerosi concorsi nazionali e internazionali ottenendo nove primi premi assoluti e tre secondi premi.

Ha suonato con: Steve Grossman, Fabrizio Bosso, Randy Brecker, Mike Rosen, Eric Marienthal, Jerry Bergonzi, Tom Kennedy, Kenny Werner, Eddie Henderson, John Allred, Duffy Jackson, Gabriele Mirabassi, Alfonso Deidda, Franco D’Andrea, Rosario Giuliani, Enrico Intra, Achille Succi, Marco Tamburini, Eric Daniels, Italian Big Band, con I maestri: Nicola Samale, Giuseppe Garbarino e ha collaborato con le seguenti orchestre: orchestra di Savona, orchestra di La Spezia, orchestra giovanile Italo-Rumena, Orchestra della Magna Grecia. Si è esibito in prestigiosi festival: Umbria jazz, Siena jazz, Casa del jazz, Villa Celimontana, Auditorium Parco della musica, Ascona jazz festival, Pomigliano jazz festival, Peperoncino jazz festival, Atina jazz festival, Vancouver, Lubian



ARTErìa associazione Vico XX settembre 2 ,Matera / Inizio ore 20:30

Concerto e degustazioni

Fino ad esaurimento posti

Musica Jazz

Info

Ticket 5 euro

333.4984245

333.9813464

Lunedì 6 Gennaio ore 19:00/23:00

EVENTO E PROGETTO SPECIALE 2019

Anniversario 1999/2019 della

Favola del Pane

| Mulino ALVino | Matera

Anniversario dei 20 anni dalla presentazione dell’ Opera di Narrative Art di Dario Carmentano “LA FAVOLA DEL PANE” a cura di ARTErìa associazione alla Biennale d’arte di Venezia 48a edizione 1999 – Padiglioni Giardini – Progetto ORESTE 2

ore 19:00

-Presentazione del libro Il Canto del Pane – versione integrale tratta da “La Favola del

Pane“ di Dario Carmentano a cura dell’editore

La Stamperia 2019 e della prof.ssa Caterina Ambrosecchia

– Presentazione del CD di Musiche originali di scena di Loredana Paolicelli e Nucleo Theatròn Ensemble (M. Orlandi voce, V.Soranno, cl., M. Cornacchia, cb., M. Ciccimarra perc., M. Di Marzio vl., V. Abbracciante, Fis. )

Registrato presso Studio Strada recording Editore BUMBS records 2019

Presentazione a cura dell’editore e compositore Vincenzo Abbracciante

ore 20.30

Spettacolo di Teatro Contemporaneo | nuovo allestimento

IL CANTO DEL PANE

tratto da La Favola del pane

regia Angela De Gaetano

con Nando Irene, Anna Rosa Matera, Giovanna Staffieri audio Angelo Cannarile, luci Carlo Iuorno

costumi Marilena Girardi

“Il canto del pane”

E stato prodotto nel luglio 2015 e la Prima nazionale è stata rappresentata il 31 luglio in Casa Cava.

Da allora lo spettacolo ha rappresentato un Must . Ha giratobteatri italiani ed europei.

Rappresentato in Basilicata nei 4 Centri di Visioni Urbane e presso Gal e amministrazioni ed in altre regioni in Italia;

Rappresentato il 25 marzo 2016 a Parigi, Tour des Dames Centre culturelle

13 maggio 2016 Teatro Paisiello di Lecce ,

9 ottobre 2016 Centre of culture and Debate di Sofia in Bulgaria.

16 dicembre 2017 e 8 gennaio 2018 per il festival Landmusic & Fairytales For Rupestre . In forma ridotta è stato commissionato da FAI e Matera2019.

Atmosfere rarefatte, visionarie, grottesche, drammatiche, poetiche regalate dai 3 attori , da una regia raffinatissima e dalla composizione musicale intensa.

La storia scritta dall’artista Carmentano fa rivivere attraverso l’amore di Bellina ed il Gitano, l’invidia delle comari e dei fornai, la seduzione del vento fra le spighe di grano, l’acqua e le atmosfere di una infanzia antica, il significato ultimo e sotteso di questo lavoro d’arte dove il pane diventa scultura antropologica dell’uomo.

ticket 10,00 euro

degustazioni a cura del Consorzio del Pane, Vini Laluce, Masseria Riccardi, Emmedue Salumi

( N.B. I primi 30 che si prenotano presso 333.9813464 avranno un regalo il libro oppure il CD omonimo ).

Info:

333.9813464

333.4984245

Vivaverdi@arteriamatera.it

Amministrazione@arteriamatera.it

Prof.ssa Loredana Paolicelli

Pianist, Composer

Piazzetta Vivaldi 11

75100 Matera