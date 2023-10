Arte e musica ad Altamura con l’omaggio live di Daniela a F.S Mercadante

Colori e soggetto top secret per un omaggio dal vivo dell’artista Daniela Denora che, venerdì 13 ottobre (data e giorno fortunato,a meno che non giriate con gli amuleti in tasca) omaggerà su tela il musicista Francesco Saverio Mercadante, al quale è dedicato il teatro cittadino. E il luogo scelto per la performance è legato alla storia del musicista, a ridosso del palazzo della famiglia Mercadante (segnato dalla croce dei Cavalieri di Malta) che ospita una rinomata caffetteria gestita da un “mecenate’’ come Emanuele Grilli che crede e investe in cultura. L’opera troverà collocazione nella ‘galleria’’ della Caffetteria e tra una nota musicale, un caffè non potrà che favorire un percorso lungo gli itinerari mercadantiani. E, magari, a incrementare una forma di turismo colto che lega musica, arte, opera, storia e gastronomia. Del resto il pentagramma dell’offerta altamurana offre tante varianti sul tema. Si comincia da domani…

COMUNICATO STAMPA

L’artista Daniela Denora omaggia il musicista F. Saverio Mercadante con un dipinto “live”

Giovanni Mercadante

Venerdì prossimo 13 ottobre 2023 dalle ore 16.00 l’artista Daniela Denora realizzerà un dipinto sulla figura del musicista e compositore Francesco Saverio Mercadante davanti all’antica dimora di famiglia, situata di fronte alla chiesa di San Nicola in Corso Federico II di Svevia ad Altamura.

L’opera sarà eseguita “live”/in estemporanea su una tela, con una tecnica innovativa particolare – fa sapere Emanuele Grilli titolare della Caffetteria Palazzo Mercadante dove sarà collocata – i cui materiali da utilizzare sono al momento “top secret”; saranno svelati durante l’esecuzione.

La pittrice, che sta accarezzando questo progetto da diverso tempo, ha dichiarato che “l’opera sarà intesa come omaggio al grande genio altamurano della musica melodrammatica dell’Ottocento”; ma anche della musica popolare – di cui lo scrivente si è interessato con la realizzazione del Festival delle musiche mercadantiane il 21 maggio 2023 nel prestigioso teatro cittadino intitolato al maestro.

La donazione andrà ad impreziosire la splendida caffetteria, posta sotto il palazzo Mercadante, dove all’interno si può ammirare l’antica struttura con pavimento ancora in “chianche” originali; sotto la volta è rappresentata la Stella dei Cavalieri di Malta. Molto probabilmente alcuni esponenti del nobile Casato Mercadante furono ascritti all’Ordine Gerosolomitano di Malta.



Tuttavia, il giovane imprenditore Emanuele Grilli, originario di Matera Città dei Sassi, innamorato di Altamura, città vivace dal punto di vista imprenditoriale e produttivo, ha in progetto di valorizzare e promuovere la figura del grande musicista altamurano con una serie di altre iniziative in corso di elaborazione.

“Francesco Saverio Mercadante, personaggio importante nel panorama musicale come Giuseppe Verdi, Donizetti – spiega Emanuele Grilli – è nelle sue priorità, perché è un patrimonio che può fungere da volano economico per il territorio”.

Insomma, la Caffetteria Palazzo Mercadante, frequentata tutti i giorni da turisti stranieri, visitatori occasionali e dai cittadini locali è diventata il salotto del centro storico.

11.10.2023

DA: GIANNI MERCADANTE

ALTAMURA

Email: gia.mercadante@libero.it