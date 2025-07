Arriva a Matera la Campagna Nazionale di Libera “Fame di Verità e Giustizia”

Domani, s๐š๐›๐š๐ญ๐จ ๐Ÿ๐Ÿ ๐‹๐ฎ๐ ๐ฅ๐ข๐จ -๐š๐ฅ๐ฅ๐ž ๐จ๐ซ๐ž ๐Ÿ๐ŸŽ:๐Ÿ‘๐ŸŽ- in ๐๐ข๐š๐ณ๐ณ๐š ๐•๐ข๐ญ๐ญ๐จ๐ซ๐ข๐จ ๐•๐ž๐ง๐ž๐ญ๐จ ๐š ๐Œ๐š๐ญ๐ž๐ซ๐š farร tappa la campagna nazionale di Libera per chiedere una piena ๐‘ณ๐’Š๐’ƒ๐’†๐’“๐’•๐’‚ฬ€ ๐’ ๐’Š ๐‘ฐ๐’๐’‡๐’๐’“๐’Ž๐’‚๐’›๐’Š๐’๐’๐’† che garantisca i principi sanciti nell’Articolo 21 della nostra Carta Costituzionale.

Questo appuntamento (il terzo in terra lucana dopo Potenza e Lagonegro) รจ organizzato in collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti della Basilicata, l’Assostampa, l’USSI, l’Associazione Giulia, Articolo 21 e SPI CGIL, ed รจ dedicato al tema della libertร di stampa e alla denuncia delle leggi bavaglio, che minacciano seriamente il diritto dei cittadini a essere informati.

I continui attacchi alla stampa libera, i tentativi di imbavagliare lโ€™informazione con strumenti normativi repressivi e le pressioni giudiziarie sui giornalisti sono segnali allarmanti di un clima che non puรฒ essere ignorato. Tutti sono invitati a partecipare. Perchรจ una informazione libera รจ condizione imprescindibile in uno Stato democratico. Dove una informazione non deve essere al servizio del potere ma ne deve essere, come si usa dire, “cane da guardia” nell’interesse proprio dei cittadini, degli elettori.ย La tappa materana sarร anche occasione per tracciare un resoconto delle tematiche fino ad ora toccate dalle due tappe precedenti: la prima dello scorso 3 giugno a Potenza e quella dell’8 luglio a Lagonegro, che hanno riguardato i casi irrisolti della terra lucana e riproposto nel dibattito pubblico l’urgenza di contrastare mafie e corruzione.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.