Luci, fiori e fede per il Patrono di Matera Sant’ Eustachio, la cui effige è venerata in Cattedrale, e con un programma intenso di appuntamenti del quale abbiamo parlato ampiamente nel servizio del 9 settembre scorso https://giornalemio.it/eventi/per-il-patrono-eustachio-fede-reliquie-e-anche-lelmo/. Annotate e raggiungete la Civita. E segnaliamo anche un altro appuntamento che riguarda la Patrona Maria Santissima della Bruna, con la proroga al 10 ottobre della mostra allestita al museo archeologico ”Domenico Ridola”



LA NOTA DELL’ASSOCIAZIONE Maria Santissima della Bruna



C O M U N I CA T O S T A M P A

PROROGATA FINO AL 10 OTTOBRE LA MOSTRA SUGLI AUTORI DEI CARRI DELLA MADONNA DELLA BRUNA ALLESTITA PRESSO IL MUSEO “D. RIDOLA” DI MATERA

L’Associazione Maria SS.ma della Bruna comunica che la durata della mostra dal titolo “L’OSTINATA CERTEZZA DELLA RINASCITA – Gli autori dei carri trionfali della Madonna della Bruna”, allestita presso il Museo “D. Ridola” di Matera dal 4 luglio scorso, è stata prorogata fino al 10 ottobre prossimo; ciò soprattutto per offrire alle scuole la possibilità di organizzare visite didattiche non appena prende avvio il nuovo anno scolastico.

L’evento contiene elementi formativi di grande rilievo dal momento che consente di entrare nell’intimo di un simbolo culturale plurisecolare, qual è il carro trionfale della Madonna della Bruna, presentato, tra l’altro, in immagini storiche e in bellissime miniature.

Il 2 luglio l’antica anima di Matera si specchia nel volto sacro della Madonna della Bruna apparendo in tutti i suoi aspetti psico-antropologici, oltre che religiosi; aspetti che vanno conosciuti soprattutto dai materani e ancor più dai ragazzi, che visitando la mostra hanno la possibilità di leggere e comprendere un capitolo fondamentale della cultura plurimillenaria della città a cui appartengono.



Matera, 17 Settembre 2021

IL PRESIDENTE

Dott. Bruno Caiella