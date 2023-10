Applausi a scena aperta a Bari per il maestro Vincenzo Perrone

Chi c’era, al teatro Petruzzelli di Bari, si è spellato le mani per sollecitare l’inevitabile richiesta di bis dopo l’esecuzione de ”Il carnevale degli animali” di Saint Saens, dell’Orchestra sinfonica di quella istituzione culturale, diretta dal maestro Vincenzo Perrone. Attendiamo altre date…



La prima esecuzione assoluta della elaborazione per orchestra sinfonica de “Il Carnevale degli Animali” di C.Saint Saëns, realizzata dal talentuoso compositore materano Antonello Tosto è stata accolta con grande entusiasmo dal pubblico che domenica 1 ottobre ha partecipato al concerto dell’Orchestra del Teatro Petruzzelli di Bari diretta dal Maestro Vincenzo Perrone (docente presso il Conservatorio E.R.Duni di Matera e già dir artistico della Fondazione Orchestra Lucana). All’invito del direttore Il pubblico non si è fatto pregare unendosi all orchestra, attraverso il battito delle mani in occasione dell’esecuzione del bis (finale del brano elaborato da Tosto) suggellando il successo del concerto.