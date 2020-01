…E con Ciro Di Bitonto per la 35^edizione dell’Atina jazz winter, che si terrà il 2 febbraio al palazzo Ducale Cantelmo della città frusinate. Una scelta azzeccata per la versatilità e capacità interpretativa della nostra Vittoria Siggillino, che si esibirà si esibirà sul palco -oltre che con Ciro Di Bitonto, anche con il pianista jazz Alessandro Talia. Un avvio di stagione con tutte le premesse per far bene e per una tournèe, che auspichiamo possa toccare luoghi e festival che legano bellezza, suggestioni e generi musicali diversi. Nella nota la presentazione dell’evento di Atina.



VITTORIA SIGGILLINO E CIRO DI BITONTO APRONO ATINA JAZZ WINTER 2020

Domenica 2 febbraio, alle ore 17, VITTORIA SIGGILLINO e CIRO DI BITONTO apriranno la XXXV° edizione di ATINA JAZZ WINTER sul palco dello storico Palazzo Ducale Cantelmo di Atina.

Vittoria Siggillino, figlia di genitori lucani, è giornalista professionista, cantante, autrice e biografa del mitico Little Tony.

Ciro Di Bitonto, polistrumentista, sin da piccolo ha vissuto di musica, grazie ai suoi veri maestri, gli zii Tony Cicco batterista di Lucio Battisti e de “La Formula Tre”, Ciro Cicco batterista orchestra Rai ed il nonno – maestro Giovanni Cicco.

Sul palco con Ciro e Vittoria, ci saranno ALESSANDRO TALIA, pianista jazz, formatosi al NAMM, l’Accademia di musica moderna fondata dal grande TULLIO DE PISCOPO e LUIGI STAFFIERI, chitarrista e solista jazz che ha vinto numerosi festival, ha studiato con i più grandi chitarristi al mondo, con un grande amore per il brazilian jazz.

“Italia in jazz”, sarà il tema della kermesse musicale, che ascolterete nel secondo appuntamento venerdì 7 febbraio alle ore 21.30 presso il Grey Club di Isola Liri, grazie a Papik autore e produttore musicale, che ha collaborato tra gli altri, con Fabrizio Bosso ma soprattutto con Mario Biondi, e spesso ospita la voce di Vittoria Siggillino nei suoi mitici Cocktail musicali.

“Per la prima serata dell’edizione invernale ho pensato di coinvolgere Vittoria Siggillino, eclettica e versatile artista dalla voce straordinaria che merita un’occasione del genere e che non deluderà gli appassionati. Prepariamoci dunque a gustare questi due eventi, il giusto viatico all’edizione estiva del Festival che vedrà tra i protagonisti, e qui svelo il primo nome, Sergio Cammariere” conclude il Dott. Leonardo Manzari, Direttore Artistico della 35° edizione del Festival Atinate.

Un incontro più vicino col pubblico e un ritorno alla musica, filo logico delle vite parallele di Vittoria e Ciro che nel 2005 hanno iniziato a comporre affidando per sempre alle note delle loro canzoni amicizia, ricordi e frammenti di esistenza.