E’ stato reso noto che sono aperte le candidature alla quarta edizione della Summer School “La critica cinematografica”, che quest’anno si svolgerà a Matera dal 6 al 10 luglio.

“La Summer School, diretta da Roberto De Gaetano e curata dalla rivista “Fata Morgana Web”, -si spiega in una nota- è realizzata con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Calabria e di Lucania ed è organizzata e promossa dalla Fondazione Zétema di Matera e dalla Scuola Ombre Meridiane, con la partecipazione del Dipartimento di Beni Culturali dell’Università del Salento.

Questa quarta edizione si svolgerà presso la Scuola Ombre Meridiane, polo didattico dedicato al cinema e alla cultura delle immagini attivato dalla Fondazione Zétema di Matera nel cuore dei Rioni Sassi, facendo seguito a tre edizioni dagli importanti riscontri, svoltesi a Lecce e, nel 2020, sulla piattaforma Teams. L’approdo nella città dei Sassi ne rispecchia il lungo vissuto cinematografico: sin dal secondo dopoguerra, infatti, Matera ha accolto produzioni e autori internazionali che hanno scelto i luoghi carichi di storia degli antichi Rioni, dell’altopiano murgiano e dei borghi moderni per tradurre in immagini linguaggi e generi diversi.

La Summer School è rivolta a studenti, giovani laureati, dottorandi e a chiunque fosse interessato ad avvicinarsi al mondo e alla pratica della critica cinematografica, allo studio delle immagini, dei media e della scrittura digitale.

L’accesso è gratuito, a numero chiuso e sottoposto a selezione. I posti messi a disposizione sono 20. Per partecipare alla selezione è necessario inoltrare domanda, entro e non oltre le ore 24:00 di domenica 5 giugno, secondo le modalità descritte dal bando pubblicato sul sito Web della rivista, www.fatamorganaweb.it/summer-school/, e sul sito Web della Fondazione Zétema di Matera, www.zetema.org.

Le lezioni saranno articolate in tre momenti: lezioni mattutine, riservate ai 20 candidati selezionati, all’interno delle quali la componente teorica sarà integrata – attraverso letture ed esempi – con l’effettiva pratica critica; laboratori pomeridiani di scrittura, sempre riservati ai 20 candidati selezionati, orientati a spiegare il concreto lavoro necessario per produrre una riflessione critica, in particolar modo per il Web; presentazioni di volumi aperte al pubblico. Tutte le sere, infatti, i protagonisti della Summer School incontreranno la città grazie a un programma di dibattiti e presentazioni di volumi che si terranno in luoghi designati del Centro Storico di Matera.

Le lezioni mattutine saranno tenute da studiosi di cinema e nuovi media provenienti da numerose università italiane, a partire dal direttore di “Fata Morgana Web” e ordinario di Filmologia presso l’Università della Calabria Roberto De Gaetano e da: Felice Cimatti (professore ordinario di Filosofia e teoria dei linguaggi presso l’Università̀ della Calabria e conduttore radiofonico per Radio Tre Rai), Valentina Re (professore ordinario di Cinema, fotografia e televisione presso la Link Campus University), Ivan Moliterni (Film Literacy Project Director, critico cinematografico e responsabile di progetti didattici riguardanti il linguaggio cinematografico e la cultura delle immagini), e dai docenti di cinema e spettacolo dell’Università del Salento Luca Bandirali e Francesco Ceraolo.

I laboratori pratici pomeridiani saranno invece a cura di alcuni componenti della redazione della stessa rivista: Alessandro Canadè, Loredana Ciliberto, Angela Maiello, Alma Mileto, Chiara Scarlato e Nausica Tucci.

La promozione di una Summer School orientata alla formazione, per “Fata Morgana Web”, rivista fondata per rilanciare una pratica critica “alta”, è parte integrante della sua stessa missione, condivisa dai valori che hanno ispirato la nascita a Matera della Scuola di cinema Ombre Meridiane.

La pratica critica ha una funzione pedagogica decisiva, addestra a pensare il film come qualcosa che, partendo dal rapporto con la tradizione, ci parla del presente, del nostro mondo, del modo di abitarlo e di viverlo, della voglia di cambiarlo. E dunque la critica riguarda direttamente il desiderio di cinema che è anche desiderio di vita, di comprensione del passato e di apertura verso il futuro, tanto più importante ora, nella fase storico-sociale che stiamo attraversando.

Partendo dall’analisi degli elementi fondamentali che caratterizzano il discorso critico, la Summer School ne prenderà in considerazione diversi aspetti, analizzando le forme tradizionali della scrittura critica e della recensione, ma anche guardando alle modalità in cui l’analisi può e deve tenere in considerazione elementi come per esempio la messa in scena. Guardando, inoltre, alla critica che si misura con le serie televisive e i nuovi media, in un confronto costante con le prospettive e le tradizioni internazionali.

Tutti gli eventi si svolgeranno nel rispetto delle normative che regolano le misure anti-contagio Covid-19 in vigore.”