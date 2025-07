Aperitivo con l’autore, nuovo incontro l’11 luglio in Galleria per un aperitivo letterario

Venerdì 11 luglio, per la serie “Aperitivo con l’autore”, iniziativa realizzata in collaborazione con Daniela Madeddu della Galleria Domus Madart (Via Fornaci Vecchie, 41), appuntamento con degustazione, a partire dalle ore 20, con il libro “Il mondo perfetto. E tutte le favole a cui vogliamo credere” di Claudio Leandri, vincitore della sezione Saggistica del Premio nazionale letterario Liberalia “La città dei Sassi” premiato a settembre scorso.

Nello spazio espositivo fondato nel 2022 da Daniela Madeddu, la Galleria Madart, venerdì 11 luglio l’autore Claudio Leandri dialogherà con l’editore Vito Epifania su temi di attualità di grande interesse sociale, politco e culturale. Al centro del volume “Il mondo perfetto. E tutte le favole a cui vogliamo credere” una disamina puntuale e particolareggiata su economia, politica, ambiente, digitalizzazione e altro per mettere in discussione una rappresentazione del presente nella quale spesso la superficialità la fa da padrone.

L’autore, che fino al 2019 ha ricoperto ruoli apicali nel mondo delle imprese, si dedica da sempre alla scrittura anche con risultati autorevoli vanta infatti già diverse pubblicazioni.