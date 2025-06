Aperitivo con l’autore: il 27 giugno e l’11 luglio in Galleria per un aperitivo letterario

Nel segno delle sinergie messe in campo da Altrimedia Edizioni a sostegno della promozione della lettura, si inseriscono, dopo il lancio del cartellone “Note, Gusto & Parole”, due nuovi appuntamenti dal titolo “Aperitivo con l’autore”, realizzati in collaborazione con Daniela Madeddu della Galleria Domus Madart (Via Fornaci Vecchie, 41) dove si svolgeranno le presentazioni del 27 giugno e dell’11 luglio, a partire dalle ore 20, a seguire una degustazione offerta dall’editore.

Venerdì 27 giugno, ALLE ORE 20, sarà presentato “Le verità di Girolamo Venneri” di Enzo D’Andrea, vincitore della sezione Narrativa della VII edizione del Premio nazionlae Liberalia “La città dei Sassi” e l’11 luglio, SEMPRE ALLE ORE 20, “Il mondo perfetto. E tutte le favole a cui vogliamo credere” di Claudio Leandri, vincitore della sezione Saggistica.

Nello spazio espositivo fondato nel 2022 da Daniela Madeddu, dove si incontrano tecniche diverse tra pittura su ceramica, tela, legno e stoffa, linoleografia, xilografia e incisione per realizzare oggetti ispirati alle iconografie delle chiese rupestri e al paesaggio lucano, si parlerà di storie che cambiano la vita e di temi attualissimi.

Il 27 giugno al centro della serata il romanzo vincitore della sezione Narrativa, “Le verità di Girolamo Venneri” di Enzo D’Andrea, alla fine degli anni ‘90, in un paese immaginario del Sud, Stefano sta lavorando alla tesi di dottorato sulla seconda guerra mondiale e il suo professore vuole che cerchi testimonianze reali e Stefano ha una fonte preziosa proprio in famiglia, suo nonno materno. Con uno stile diretto e incisivo, la scrittura di Enzo D’Andrea ha la capacità di suscitare nel lettore forti sentimenti di sdegno e al tempo stesso compassione per una vicenda terribile. L’autore, che vive nella provincia di Potenza, ha al suo attivo già alcune pubblicazioni che testimoniano un talento da scrittore e una passione per la narrazione che contraddistingue molte delle numerose attività nelle quali è impegnato.

L’11 luglio la presentazione del volume vincitore della sezione Saggistica, “Il mondo perfetto. E tutte le favole a cui vogliamo credere” di Claudio Leandri. Una disamina puntuale e particolareggiata su economia, politica, ambiente, digitalizzazione e altro per mettere in discussione una rappresentazione del presente nella quale spesso la superficialità la fa da padrone. L’autore, che fino al 2019 ha ricoperto ruoli apicali nel mondo delle imprese, si dedica da sempre alla scrittura anche con risultati autorevoli vanta infatti già diverse pubblicazioni.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.