Ape, camion e barrocci…Raduno in Toscana

Si muovono su ruote, di formato e costruzione differenti, ma alla fine catturano gli appassionati. E così L’associazione Barrocciai Capannesi insieme con l’ Ape Club d’Italia sezione Pisa organizza

a Capanne, Montopoli Valdarno ( Pisa) il 1° RADUNO APE E CAMION D’EPOCA. L’invito è rivolto ai vari Vespa Club, possessori di camion della Prima Repubblica, dai generosi motori diesel, pochi comfort e zero elettronica. E del resto con quella portata l’elettrico (navi e mezzi movimento terra compresi) ancora non c’è. Del resto dalle nostre parti, tra costi di acquisto esorbitanti di mezzi nuovi, affidabilità e rete carente di ricarica) si resta fedeli al termico, al massimo all’ibrido. Un freno a mano tirato in attesa di tempi migliori, vista la crisi del settore. Ma c’è chi come Angelo Stagno da Vienna che insiste e fa bene. Altro contesto quello austriaco. Qui politiche industriali in ritardo e poi, fatto non trascurabile, l’introito delle accise sui carburanti da parte dello Stato e le aziende petrolifere, insieme ai Paesi produttori, che non possono di colpo rinunciare agli introiti della filiera dell’oro nero. Gran parte dell’Europa e dell’Occidente indietro sulla transizione ecologica e Repubblica Popolare Cinese, per citare un grande produttore di batterie e anche di veicoli, che preme per invadere il mercato. I grandi marchi preoccupati. A cominciare da Volkswagen, Audi che stanno rivedendo progetti, che comprendono anche la chiusura di stabilimenti. E allora Ape, Camion e barrocci….in moto, arriviamo.

Ecco il programma.

9:30 Ritrovo e accrediti con colazione

10:30 Parata insieme a barrocci e camion

11:00 Giro turistico

12:30 Pranzo

14:00 Giochi in Ape

15:30 palio dei barrocci dei bambini

16:30 palio dei barrocci

Costo iscrizione 20 euro

Per informazioni e preiscrizioni: 3491407707

Prepara il tuo apino e…..vieni a divertirti con noi!

Lo staff dell’Ape club d’Italia

