Ape 9 quintali ”elettrizzato” da Vienna alla Toscana

Ne avevamo già accennato nel gennaio scorso con il servizio https://giornalemio.it/ambiente/vespelettrica-tra-brevettiprogetti-e-anniversari/ e alla fine quell’Ape da 9 quintali ”E-Ape Mazx a trazione elettrica” si è messo in moto per il suo primo Tour da Salisburgo a Grosseto,di circa 820 Km, e previsto appunto per la prossima primavera. Da Vienna alla Toscana sotto l’occhio vigile dell’infaticabile direttore sportivo Angelo Stagno. Ne sapremo di più a cose fatte.