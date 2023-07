Antonio sulle tracce musicali di Mozart. E ora il concerto

Per adesso si possono ascoltare i brani dell’ultimo lavoro , quelle del primo volume delle sonate per pianoforte ” Wolfgang Amadeus Mozart’ sulle varie piattaforme digitali, ma attendiamo che il musicista materano Antonio Esposito possa esibirsi in concerto quanto prima. E con la prima tappa, naturalmente a Matera, con le stelle e la luna che rischiarano i rioni Sassi e il Parco della Murgia sulle note di un lavoro davvero ben eseguito, che invita ad eseguire la sequenza dei brani registrati per l’etichetta discografica londinese Shevalabel. Vi invitiamo a fare altrettanto, cliccando su Spotify: https://open.spotify.com/album/6hyy49X6Zj2JlVSO11Wi0i?si=fZpj7O5dRDmkDagNHmKSfg&utm_source=copy-link⚪ AppleMusic: https://music.apple.com/it/album/mozart-piano-sonatas-vol-1/1693052865🔴 YouTube: https://youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_mWR31Gyv1MjLW8NAIFB02_h_oJsKwLYsE