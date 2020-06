“Meraki” (dal greco essenza di noi stessi ma anche fare tutto, innovare, con passione) è il nome scelto per la propria svolta artistica (immagine, contenuti, sonorità) dal cantautore materano Antonio Esposito.

Dopo un anno di pausa dall’attività artistica, Antonio è tornato nel marzo 2020 completamente rivoluzionato, con diverse novità e sorprese: oltre al nome d’arte, un nuovo progetto in collaborazione con la MeltinaRecords di Alessandro Cecconi, e il singolo, “Lasciami”, che anticipa un album di 9 canzoni inedite.

Ed ora,all’indomani del 2 Giugno – “Festa della Repubblica Italiana”- a distanza di tre mesi esatti, torna con un nuovo contratto discografic, siglato con Believe Italia (l’etichetta discografica guidata da Luca Stante che produrrà e promuoverà i nuovi progetti inediti del cantautore materano), e con un nuovo singolo: “Oh Italia Mia“, disponibile dal 29 Maggio scorso in digital download e sulle migliori piattaforme streaming.

Il testo della canzone, in alcuni passaggi ruvida e diretta, prova a rappresentare “la fotografia un po’ sbiadita di una nazione ormai da tempo abbandonata alle grinfie delle contraddizioni e delle ipocrisie, sempre più povera di ideali, in un quadro di decadenza di valori” in cui è inserita anche una Chiesa che diventa protagonista non proprio in positivo.

“Oh Italia Mia“, con la sua melodia accattivante ed orecchiabile quasi in contrasto con il graffiare del testo, è l’urlo di chi -innamorato del proprio Paese- spera che nonostante i colpi ai fianchi che riceve “resti in piedi” e rialzi la testa, con quel tricolore orgogliosamente sventolato si spera da un popolo unito, capace di approfondire, capire, schierarsi, scegliere con consapevolezza.

A questo link è possibile ascoltare su Spotify

Link: https://open.spotify.com/track/5f6YxO4ST7DCxFPNwAQ0zs?si=hf7GMmumTD2oag0MWGqF6Q

In proposito Meraki, quasi a mettere le mani avanti, dichiara: “Sono consapevole del forte impatto che potrebbe avere questa canzone, ma sono altrettanto consapevole che la LIBERTÀ passa anche e soprattutto da verità scomode e dal coraggio che si ha nel metterle in luce. ”

Antonio -Meraki- Esposito è uno dei cantautori della nuova generazione che racconta storie intense, vere e profonde, che mette nelle sue canzoni, prima di tutto, il mondo che lo circonda con storie dalla periferia che diventano un caleidoscopio di sensazioni trasportate in testi e musica.

E non potrebbe essere diversamente per chi, come lui, è “allenato” alle cose non facili, a giudicare dalle sue vicissitudini personali. Egli, infatti, continua a raccontare storie ed emozioni nonostante alla sua nascita i medici gli avessero dato pochi giorni di vita senza alcuna speranza di sopravvivenza e, dopo aver attraversato -nella sua infanzia- un calvario di sofferenze fra medici e ospedali, piu’ volte fra la vita e la morte e soggetto ad innumerevoli interventi chirurgici di cui ancora oggi porta i segni.

Un piccolo guerriero che racchiudeva in se una preziosa vena artistica, manifestatasi sin da piccolissimo, con una propensione per la musica ed in particolare per il pianoforte che inizierà a suonare all’età di 3 anni, con esibizioni già a soli 8 anni, come “fiore all’occhiello” del Conservatorio di Matera.

Una vena che si è evoluta con il passare degli anni, intrisa dalla volontà di comunicare, di raccontare la sua storia e la sua visione del mondo, che lo portano ad affiancare al pianoforte la sua voce in grado di raccontare attraverso proprie composizioni vicende di vita quotidiane, storie di uomini e donne, vicende autobiografiche e non, in grado di emozionare. Canzoni come “fotografie” per raccontare dal suo personale “obiettivo” nient’altro che la vita.

Nel suo primo percorso artistico da Antonio Esposito ha collezionato diversi riconoscimenti. Gli ultimi in ordine cronologico sono la partecipazione a CasaSanremo 2017 e il successo sul web nel periodo sanremese dello stesso anno del suo singolo “Due Eroi” (piu’ di 13mila views YouTube), arrivato fino al 2 posto nella giornata del 17 Febbraio 2017 fra i brani piu’ scaricati in Italia. Nelle estati 2017 e 2018, grazie a due live tour ha girato l’Italia, facendo da apertura ai concerti di Fabrizio Moro, Giuseppe Povia, Fiorella Mannoia e Max Gazzè.

A metà Settembre 2017, il nuovo singolo “Francesca” che si classifica al 1°Posto fra i brani piu’ scaricati in Italia stazionandovi per piu’ di 24 ore e totalizzando circa 39mila visualizzazioni su Youtube e 12mila condivisioni sul web con gli hashtag #AntonioEsposito e #Francesca diventati virali e di tendenza in pochi giorni.

Nel 2018, in crescendo, il brano “Le Mie Scarpe” è ascoltato su YouTube da ben 53 mila persone.

Ora Antonio, come un’araba fenice che rinasce dalle proprie precedenti ceneri artistiche, con la potente resilienza già espressa nel far fronte in maniera positiva alle avversità e coltivando caparbiamente le proprie risorse interiori, si libra in volo verso la sua nuova vita da Meraki, con l’autenticità di cui si fa giustamente vanto e con l’augurio di chi lo apprezza.