Anpi di Avetrana ospita il ‘’36° confinato’’

Un libro dedicato all’esperienza di un sacerdote rivoluzionario, fedele alla linea del Vangelo degli ultimi, che in Basilicata -in quel di Aliano(Matera)- ha tracciato più di un solco di ‘’buone pratiche’’ sociali, produttive e sul piano dei diritti, rimboccandosi le maniche e mettendoci faccia e braccia. La sua esperienza è stata descritta dal collega Emilio Salierno nel libro ‘’ Il 36° confinato’’, pubblicato da Gangemi Editore International, che sta girando il BelPaese in città e luoghi alle prese con il dibattito sul ‘’che fare?’’ sui tanti e cronicizzati problemi dei tanti ‘’Sud’’ della Penisola. L’associazione nazionale partigiani d’Italia( Anpi) di Avetrana (Taranto), ospiterà don Pierino per parlare del libro e di autonomia differenziata che, se attuata, rischia di accrescere le distanze (e non solo del Prodotto interno lordo) tra regioni e comunità. Da seguire con estrema attenzione. La Costituzione va difesa,rafforzata e attuata.



L’Autonomia differenziata e l’esperienza visionaria di don Pierino Dilenge.

L’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia (A.N.P.I.), sezione di Avetrana (Taranto), con il patrocinio del Comune di Avetrana, mercoledì 21 dicembre, alle 17.30, nella Sala comunale, promuove la presentazione del libro “Il 36esimo confinato” (Gangemi Editore International) e il dibattito sul tema dell’Autonomia differenziata delle Regioni, partendo proprio dall’esperienza visionaria ad Aliano, in Basilicata, di don Pierino Dilenge, protagonista del libro scritto da Emilio Salierno.

Il “prete rivoluzionario” di cui si racconta l’operato nel luogo dove scontò il confino fascista Carlo Levi e che ha ispirato il noto romanzo “Cristo si è fermato a Eboli”, ha dimostrato, in tempi non sospetti, che non bastano gli interventi di tipo tecnico per mutare la situazione di un territorio (la Cassa per il Mezzogiorno e tanto altro…) ma occorre cambiare gli atteggiamenti delle persone, il modo in cui concepiscono il rapporto tra società, economia e cultura. Il libro che si presenta ad Avetrana, già tradotto in inglese con il titolo “Exile number 36” e che negli Stati Uniti d’America sta registrando un favorevole riscontro tra i lettori, propone l’esperienza quarantennale di un religioso in un borgo dimenticato da Dio e dagli uomini, che dà vita a un’esperienza straordinaria nel paese di Carlo Levi, dimostrando come il lascito di un passato buio può essere ricchezza da coltivare con equilibrio, rispetto della storia e lungimiranza, investendo con coraggio a livello sociale ed economico, distaccandosi dal deleterio assistenzialismo che, nel Sud, è stato una piaga storica. Alla presentazione del libro partecipano, con don Pierino Dilenge e Emilio Salierno, don Mimmo Sternativo, parroco di Avetrana, il prof. Ferdinando Dubla, Rino Giangrande, presidente A.N.P.I. di Avetrana. Sostengono l’iniziativa il Circolo culturale Nicola Panevino e la Pro Loco di Aliano. Saranno esposti alcuni quadri di Carlo Levi nella Sala consiliare.

18 dicembre 2022

