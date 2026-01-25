Anno Accademico Istituto del Design e SSML di Matera in pompa magna

E a giudicare dal programma e dalle figure rappresentative del mondo universitario e della formazione del nostro Paese è un riconoscimento a quanto fatto con passione,competenza dal presidente dell’Istituto del Design ”Nelson Mandela” e della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Matera Pasquale Domenico Toce. E all’inaugurazione, fissata per mercoledì 28 gennaio, sono attesi interventi e utili spunti di dibattito per contribuire alla crescita delle due scuole che stanno incontrando l’interesse dei giovani, prezioso futuro per la Basilicata.



IL PROGRAMMA

Mercoledì

28 GENNAIO

Ore 10:30

Aula Magna – Campus Universitario

CERIMONIA DI INAUGURAZIONE

ANNO ACCADEMICO 2025/2026

PROGRAMMA

Corteo Accademico

Inno Italiano ed Europeo

Conservatorio “E. R. Duni” di Matera

Relazione

Presidente dell’Istituto del Design e

SSML Nelson Mandela

Pasquale Domenico Toce

Interventi

Direttrice dell’Istituto del Design

Maria Sinatra

Presidente del Nucleo di Valutazione

Tiziano Agostini

Presidente del CTS

Michele Goffredo

Rappresentanti del Consiglio

Studentesco

Arianna Abrescia

Teresa D’Onofrio

Presidente della Conferenza

Nazionale dei Conservatori – AFAM

Le interazioni culturali nell’AFAM che

cresce

Prolusione

Presidente dell’ANVUR

Il diritto al futuro: la qualità della

Higher Education

Antonio Felice Uricchio

Saluti Istituzionali

Conservatorio “E. R. Duni” di Matera

Giuseppe Salatino

Prefetto di Matera

Maria Carolina Ippolito

Sindaco del Comune di Matera

Antonio Nicoletti

Presidente della Provincia di Matera

Francesco Mancini

Assessore della Regione Basilicata

Cosimo Latronico

Presidente del Consiglio

Regione Basilicata

Maurizio Marcello Claudio Pittella

Conclusioni

Ministero dell’Università e della Ricerca

Ivano Iai

Alessandra Gallone

Momento Musicale

Conservatorio “E. R. Duni” di Matera

Ernesto De Curtis – Non ti scordar di me (1935, testo di Domenico Furnò)

Stanislao Gastaldon – Musica proibita (1881, testo di Flick-Flock)

Gaetano Lama – Reginella (1917, testo di Libero Bovio)

Franz Lehar – Tace il labbro (1905, dall’opera La vedova allegra

Franz Lehar – Tu che m’hai preso il cor (1929, dall’operetta Il paese del sorriso)

Sono presenti Autorità Religliose, Militari e Finanziarie