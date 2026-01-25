Anno Accademico Istituto del Design e SSML di Matera in pompa magna

E a giudicare dal programma e dalle figure rappresentative del mondo universitario e della formazione del nostro Paese è un riconoscimento a quanto fatto con passione,competenza dal presidente dell’Istituto del Design ”Nelson Mandela” e della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Matera Pasquale Domenico Toce. E all’inaugurazione, fissata per mercoledì 28 gennaio, sono attesi interventi e utili spunti di dibattito per contribuire alla crescita delle due scuole che stanno incontrando l’interesse dei giovani, prezioso futuro per la Basilicata.
IL PROGRAMMA
Mercoledì
28 GENNAIO
Ore 10:30
Aula Magna – Campus Universitario
CERIMONIA DI INAUGURAZIONE
ANNO ACCADEMICO 2025/2026
PROGRAMMA
Corteo Accademico
Inno Italiano ed Europeo
Conservatorio “E. R. Duni” di Matera
Relazione
Presidente dell’Istituto del Design e
SSML Nelson Mandela
Pasquale Domenico Toce
Interventi
Direttrice dell’Istituto del Design
Maria Sinatra
Presidente del Nucleo di Valutazione
Tiziano Agostini
Presidente del CTS
Michele Goffredo
Rappresentanti del Consiglio
Studentesco
Arianna Abrescia
Teresa D’Onofrio
Presidente della Conferenza
Nazionale dei Conservatori – AFAM
Le interazioni culturali nell’AFAM che
cresce
Prolusione
Presidente dell’ANVUR
Il diritto al futuro: la qualità della
Higher Education
Antonio Felice Uricchio
Saluti Istituzionali
Conservatorio “E. R. Duni” di Matera
Giuseppe Salatino
Prefetto di Matera
Maria Carolina Ippolito
Sindaco del Comune di Matera
Antonio Nicoletti
Presidente della Provincia di Matera
Francesco Mancini
Assessore della Regione Basilicata
Cosimo Latronico
Presidente del Consiglio
Regione Basilicata
Maurizio Marcello Claudio Pittella
Conclusioni
Ministero dell’Università e della Ricerca
Ivano Iai
Alessandra Gallone
Momento Musicale
Conservatorio “E. R. Duni” di Matera
Ernesto De Curtis – Non ti scordar di me (1935, testo di Domenico Furnò)
Stanislao Gastaldon – Musica proibita (1881, testo di Flick-Flock)
Gaetano Lama – Reginella (1917, testo di Libero Bovio)
Franz Lehar – Tace il labbro (1905, dall’opera La vedova allegra
Franz Lehar – Tu che m’hai preso il cor (1929, dall’operetta Il paese del sorriso)
Sono presenti Autorità Religliose, Militari e Finanziarie
Anno Accademico Istituto del Design e SSML di Matera in pompa magna
