Angelina Mango alla Cava del Sole…e ora Arisa

Ne avevamo parlato nel febbraio scorso, https://giornalemio.it/cronaca/arisa-e-angelina-mango-alla-cava-del-sole-la-basilicata-in-concerto/, auspicando questa estate, i concerti di Angelina Mango e di Arisa, due cantanti lucane affermate nel panorama musicale italiano. Ed è arrivata la data dell’8 agosto per Angelina, a conclusione del tour ”Angelina canta nei teatri” organizzato da Live Nation https://www.livenation.it/angelina-mango-tickets-adp1428302 . I biglietti saranno in vendita dal 30 marzo sui siti on line. Immaginiamo che,non ne conosciamo il numero, andranno a ruba subito per un concerto atteso.



Angelina, ricordiamo, aveva vinto il festival di Sanremo 2024 con la canzone ”La noia” prima di prendere una pausa dalla quale è tornata ritemprata. Prima di Matera -come abbiamo letto su varie pagine web- la cantante, figlia del grande Pino, il 28 marzo a Milano al Teatro Lirico, si esibirà a luglio Verona il 17 al teatro romano, il 20 luglio a Caserta al Belvedere san Leucio,il 22 a Palermo al Teatro della Verdura,il 24 al teatro antico di Taormina, il 28 all’arena Beniamino Gigli di Porto Recanati,il 30 alla Cavea dell’auditorium di Roma, il 2 agosto a Castiglioncello di Livorno, il 5 alla Rocca Maggiore di Assisi e poi il gran finale a Matera.