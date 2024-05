Angelina Mango a Matera? Come no…magari per il G7 pari opportunità

I fans di Pino Mango, che a Matera venne in diverse occasioni, e della figlia Angelina che ha vinto Sanremo e ha avuto un buon successo all’Eurovision contest, ci sperano per un concerto di Angelina a Matera. Magari per questa estate, visto il vuoto dei concerti di musica leggera che Matera registra a tutt’oggi, dopo lo stop della stagione del Sonic Park alla Cava del Sole, del South Italy Blues Connection in Casa Cava e di altre esperienze che si sono fatte i conti in tasca dopo le esperienze passate. E allora la proposta di Antonio Serravezza all’Amministrazione comunale per invitare Angelina Mango, per un concerto estivo, deve fare i conti con i tempi stretti, gli impegni di Angelina, le risorse comunali e con la filiera dei bandi, che selezionano e sostengono gli eventi. Se ci sono privati pronti a presentare una proposta bene. Altrimenti. Amen…Una proposta, tutta da verificare, potrebbe essere il G7 sulle pari opportunità , che si terrà dal 4 a 6 ottobre a Matera, come confermato- dopo l’annuncio dei mesi scorsi- dalla ministra per la Famiglia, la natalità e le pari opportunità Eugenia Roccella, durante il “Women7 Summit” . Ottobre da concerto al coperto, magari al PalaSassi o all’aperto, se le condizioni meteo lo consentiranno. Del resto, altro contesto, lo scorso 5 dicembre, all’Auditorium, fu il concerto di Patty Smith , nell’ambito delle celebrazioni per il trentennale della iscrizione dei rioni Sassi e dell’habitat rupestre tra i beni dell’Unesco. Fu un bel concerto, a parte le polemiche su una ”disorganizzata” conferenza stampa in piazza San Pietro Caveoso https://giornalemio.it/eventi/bye-bye-patti-smith-the-people-have-the-power/. Attendiamo Angelina per quest’anno o per altra occasione. Chissà. I fans attendono… sulle note di ”La Noia”, ”Oro”, ”Mediterraneo”, ”La Rondine” e altri brani di successo di Pino e Angelina Mango.



LA RICHIESTA DI SERRAVEZZA

Sono passati dieci anni dal concerto del grande cantante lucano Pino Mango a Matera. Era la seconda volta che si esibiva davanti al pubblico materano. In quell’occasione elogio’ la candidatura di Matera a capitale europea della cultura per il 2019. La sua magnifica voce e le sue canzoni tutt’oggi vengono riproposte dai vari media televisivi e radiofonici ma ci ha lasciati troppo presto lasciandoci in eredità la bravissima Angiolina Mango che, nel giro di un anno, è diventata una leader della canzone italiana.

L’Amministrazione comunale, in occasione degli eventi estivi, propongo di invitare Angelina Mango per un concerto aperto alla città per dare seguito all’amore che Pino Mango aveva per la città dei Sassi. Sarebbe senz’altro una serata di magia e incanto indimenticabile.