Angela Verbrugge apre stagione al Rosetta Jazz Club

E con lei, nella serata di domenica 28 settembre, un quartetto ben assortito con il pianista neewyorkese Ray Gallon e i ”nostri” Giovanni Scasciamacchia alla batteria e il padrone di casa…Giuseppe Venezia. Riflettori puntati al Rossetta jazz club sulla intensa voce della canadese Angela che un repertori davvero interessato per un ”ripasso” ideale sui classici del jazz. Mancano poche ore e la pioggia del primo pomeriggio su Matera non può che portare bene all’esordio ”fortunato” del club delle ‘Botteghe’ al rione Piccianello.



COMUNICATO STAMPA – Matera, Angela Verbrugge 4tet ft Ray Gallon al Rosetta Jazz Club per l’apertura della stagione 2025/26

Domenica 28 settembre, alle ore 21:00, il Rosetta Jazz Club di Matera inaugura la stagione concertistica con un evento internazionale, capace di unire continenti, culture e stili in un solo, indimenticabile concerto. Protagonisti della serata la pluripremiata cantautrice canadese Angela Verbrugge e il pianista newyorkese Ray Gallon, accompagnati dalla brillante sezione ritmica italiana composta da Giuseppe Venezia al basso e Giovanni Scasciamacchia alla batteria.

La serata sarà un vero ponte tra continenti e culture. Angela Verbrugge, originaria di Vancouver, è riconosciuta come una delle migliori vocalist nordamericane e pluripremiata da “JazzTimes” e “All About Jazz”. La sua musica unisce arrangiamenti dei classici jazz e composizioni originali, in uno stile che richiama grandi interpreti come Ella Fitzgerald e Roberta Gambarini; Ray Gallon, pianista newyorkese nominato ai Grammy, vanta una carriera internazionale di oltre quattro decenni, collaborando con leggende del jazz come Ron Carter, Lionel Hampton e Dizzy Gillespie. Insieme alla sezione ritmica italiana, i due artisti creeranno un ensemble dal suono raffinato e intenso, capace di unire virtuosismo e passione.



«La serata nasce come un vero e proprio ponte tra Nord America e Italia – dichiara Giuseppe Venezia, presidente del Rosetta Jazz Club -. L’internazionalità è il cuore dell’evento, Matera diventerà per una sera un crocevia musicale tra Nord America e Italia, con un dialogo artistico che supera confini geografici e culturali. La serata offrirà un viaggio sonoro che combina talento, energia e stile, in un’esperienza unica per il pubblico. Personalmente, ho conosciuto Ray Gallon nel 2009 in uno dei miei viaggi di lavoro (concerti) a New York e finalmente sono riuscito a portarlo a Matera».

L’evento, patrocinato dal Comune di Matera, è in programma al Rosetta Jazz Club, situato nel recinto Marconi presso il Commerciale Le Botteghe della Città dei Sassi. Il biglietto di ingresso ha il costo di €20. È consigliata la prenotazione contattando il numero 3501660573.

Area Comunicazione

Rosetta Jazz Club Matera

RosettaJazzClub.stampa@gmail.com